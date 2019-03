O BNG expón sumarse ao grupo no Congreso e o Senado que crearán Bildu e ERC

EH Bildu e ERC pactaron crear un grupo propio, tanto no Congreso dos Deputados como no Senado, tras as eleccións xerais do próximo 28 de abril, aínda que concorrerán por separado, e fontes da coalición soberanista vasca dixeron a Europa Press que non se descarta que BNG ou outras formacións poidan sumarse á iniciativa.

Pola súa banda, o secretario de Organización do BNG, Bieito Rubido, lembrou a Europa Press que levan "tempo reuníndose" tanto con EH Bildu como con ERC e que efectivamente o Bloque vai "avaliar" a opción de integrarse nese acordo para formar grupo único en ambas as cámaras se conseguen volver ter representación parlamentaria o próximo 28 de abril.

Lobeira dixo que non vai pór unha data límite para adoptar esta decisión porque "o calendario é endemoñado" coas dúas datas electorais en pouco menos dun mes, pero que se analizará proximamente no seo do BNG. Preguntado se esta opción xa se avaliou na reunión do Consello Nacional deste sábado, na que se aprobaron as listas e o programa electoral para o 28 de abril, o responsable de Organización rexeitou desvelar conversacións de órganos internos pero subliñou que "non hai ningún acordo" nestes momentos.

PROGRAMA DE MÍNIMOS. Pola súa banda, fontes da coalición soberanista vasca aseguraron que EH Bildu e ERC non se presentan en coalición aos comicios estatais polos requisitos que se establecen para iso -por circunscricións provinciais, en lugar de por circunscrición única como nas europeas-, pero acordarán un programa de mínimos para poder conformar o grupo único nas Cortes Xerais. Oriol Junqueras encabezará a lista de ERC por Barcelona, mentres que EH Bildu decidirá en próximos días as súas candidaturas.

O coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, leva semanas realizando chamamentos para chegar a construír unha "alianza sólida" entre as formacións progresistas das "nacións sen Estado", como Euskadi, Cataluña e Galicia, a favor do dereito de autodeterminación e para facer nas eleccións xerais ao "bloque reaccionario" conformado por PP, Ciudadanos e Vox.

En liña coa coalición formada por EH Bildu, ERC e BNG, que concorren xuntos ás eleccións europeas baixo a denominación de Agora repúblicas, encabezadas por Junqueras, a coalición soberanista vasca e Esquerra pactaron sumar forzas de cara aos comicios estatais. Ante os requisitos que se piden para formar coalición de cara ás xerais, o que impediría a súa materialización, decidiron presentarse por separado, e conformar grupo único nas Cámaras Alta e Baixa, cun programa de mínimos que se basean nos mesmos principios políticos que sustentan a coalición europea Agora Repúblicas.