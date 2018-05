El BNG ha reclamado este martes en el pleno del Parlamento gallego que la Xunta se dirija a plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix o Movistar+ para que haya subtítulos en gallego en películas y series. A pesar de contar con el apoyo del resto de la oposición —En Marea y PSdeG—, el PP ya ha adelantado su rechazo a esta propuesta, que se votará el miércoles, porque se muestra en contra de "llenar las arcas de multinacionales americanas".

Durante el debate, la diputada Olalla Rodil (BNG) ha denunciado que el gallego es el único idioma del Estado que no cuenta con subtítulos en este tipo de plataformas, mientras el "Gobierno vasco y catalán llevan años desarrollando" políticas de apoyo en este campo. Así, lamenta que el PPdeG, en vez de apostar por políticas para "ganar espacios de uso" del gallego y "promover el ejercicio de derechos lingüísticos", "hace exactamente lo contrario", como es "recortar hasta la saciedad los presupuestos" para normalizar el uso del idioma propio de Galicia.

En contraposición, la diputada del PP Raquel Arias ha cuestionado a los nacionalistas si prefieren un "apoyo económico a las multinacionales" o un "apoyo al audiovisual gallego y a poder ser en gallego". Además, la popular ha recriminado el "negativismo absoluto" de la oposición hacia la situación del gallego, a la vez que pone en valor que la TVG gasta "siete veces más" en producciones gallegas que en la compra de productos extranjeros.

"ES IMPOSIBLE HACER NADA CON USTEDES". En su turno de réplica, Rodil ha lamentado la "cutre" respuesta de Raquel Arias, que "se saca de la manga" que exista una petición para que "se hinchen a empresas privadas de dinero público", cuando lo que demanda es que la Xunta inste a estas compañías a tener subtítulos en gallego. "Es imposible hacer nada con ustedes", se ha quejado. También ha espetado la diputada del Bloque a la del PPdeG que "ni siquiera se pone roja" al hablar de apoyo al audiovisual gallego, ya que para este año la Xunta aporta 148.000 euros a estas producciones, frente a los "tres millones de euros a dedo" para hacer un festival en el Monte do Gozo con grupos extranjeros.

REPROCHES DE EN MAREA Y PSDEG. Asimismo, Concepción Burgo (PSdeG) ha reprochado que los populares ya rechazaron una iniciativa similar en una comisión a finales de 2017, al tiempo que ha censurado que el PP use el argumento de que no se puede dar dinero público a empresas privadas cuando destina "importantes cantidades" a fomentar el uso del gallego en medios tradicionales. Además, la socialista sostiene que "es casi un problema de orgullo", que "da vergüenza", que en estas plataformas pueda haber una película novedosa en catalán y euskera, pero "no se puede ver" en gallego, "simplemente porque el Gobierno de Galicia no está por la labor de medidas que puedan beneficiar al idioma".

Luca Chao (En Marea) ha echado en cara al PP que "pretenda sacar la bandera de defensa del idioma" en el Día das Letras Galegas, cuando son "culpables de sacar adelante medidas como el decretazo" del plurilingüismo, con el que los derechos lingüísticos del gallego están "maltratados". Todo ello, mientras el idioma gallego "pierde hablantes" y la transmisión intergeneracional "peligra", con una programación televisa infantil en gallego "testimonial" y un doblaje que "no hace más que desvanecerse".