El BNG pide responsabilidades a Irlanda por denegar auxilio al Manuel Laura

El BNG ha presentado este miércoles varias preguntas ante el Congreso de los Diputados dirigidas la Gobierno para pedir que exija responsabilidades a Irlanda por denegar el deber de auxilio al barco Manuel Laura, que el martes regresó al puerto de Vigo con nueve infectados por coronavirus.

Según las autoridades gallegas, nueve de los doce tripulantes del Manuel Laura, de pabellón británico, han dado positivo por coronavirus y tres de ellos han sido hospitalizados con síntomas de covid-19.

El pesquero, que regresaba de faenar en la zona del Gran Sol, en el Atlántico norte, atracó inicialmente en el puerto irlandés de Castletownbere con un par de tripulantes con síntomas de covid-19, pero las autoridades de ese país dijeron carecer de medios para atenderlos, según el sindicato CIG, que advierte de que eso supone incumplir el Reglamento Sanitario Internacional.

El diputado del BNG Néstor Rego señala en un comunicado que el Gobierno español "debería haber actuado de forma inmediata" ante las autoridades irlandesas para facilitar a los marineros "los medios sanitarios adecuados para su cuidado". El pesquero gallego, que navega con pabellón británico, había zarpado con todos sus tripulantes vacunados contra la covid-19, tal y como establece el protocolo, para faenar en el Atlántico norte.

El BNG considera que las autoridades irlandesas pusieron en riesgo las vidas de los tripulantes del pesquero al retrasar la supervisión de las personas infectadas por el coronavirus. Para Rego, el Gobierno español debería "exigir responsabilidades a Irlanda" e iniciar una investigación sobre la supuesta "denegación de auxilio, que puso en serio riesgo la salud y la vida de toda la tripulación".

Según el sindicalista Xavier Aboi, cuando el barco llegó al puerto de Vigo los marineros fueron recibidos por la Policía Portuaria y la Guardia Civil, pero no había agentes de Sanidad Exterior ni del servicio gallego de salud Sergas

La tripulación, según ha denunciado este miércoles el sindicato CIG, a su llegada a Vigo, fue atendida con retraso por un presunto "problema de competencias". Según el sindicalista Xavier Aboi, cuando el barco llegó al puerto de Vigo los marineros fueron recibidos por la Policía Portuaria y la Guardia Civil, pero no había agentes de Sanidad Exterior ni del servicio gallego de salud Sergas.

La primera ambulancia no llegó al puerto hasta dos horas después de que el barco hubiese atracado, después de que agentes de la Guardia Civil llamasen a un médico del Sergas, precisa CIG que denuncia una "total descoordinación" debido a que las autoridades "no tenían claro quién debía actuar, al ser el barco de bandera inglesa". En opinión del representante de CIG, que los tripulantes "sean gallegos, coreanos o de donde sean", las autoridades deberían atenderlos y transportar a los enfermos al hospital y posteriormente "aclarar quién es competencia".

Aboi califica de "auténtica atrocidad" el desconocimiento de las autoridades acerca de si los nueve tripulantes confinados en el barco podrán regresar o no a sus domicilios y pide que no pasen la cuarentena a bordo. En su opinión, es una "barbaridad" que las autoridades "obliguen" a los marineros a "permanecer en el reducido espacio de un barco", pese a lo que digan los protocolos, de los que ha dicho que "no tienen sentido". Aboi ha lamentado que "Irlanda los eche como apestados" pero ha recriminado que, además, "aquí no los atiendan por un tema de competencias"