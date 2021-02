O BNG pide incluír a Casa das Cunchas de Meirás nunha nova demanda

O BNG demandou que se inclúan a coñecida como Casa das Cunchas e o seu hórreo, así como os terreos nos que se asintan no complexo do Pazo de Meirás --Sada (A Coruña)--, como parte dos bens espoliados de maneira ilícita polo ditador Francisco Franco.

"A sentenza non puido fallar sobre a propiedade destes bens porque a Avogacía do Estado non as incluíu no reivindicado pola Administración a pesar de que foron tamén parte dos terreos espoliados polo Franco durante a ditadura", asegurou o deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego.

Segundo explica o BNG nun comunicado, este inmoble e o seu hórreo anexo non se ven afectados pola sentenza que obrigou aos herdeiros do ditador a devolver ao Estado a propiedade de Meirás.

A formación frontista lamenta o "erro" da Avogacía do Estado de non incluír na demanda a reclamación destes bens "por atoparse fóra dos muros" do complexo sadense.

Con todo, censuran que non se deron pasos para corrixir este asunto e reivindicar a propiedade duns terreos "que chegaron a mans da familia Franco do mesmo xeito que os terreos de Meirás".

O Bloque asegura que a leira onde se asenta a Casa das Cunchas foi expropiada a un emigrante natural de Sada en plena ditadura. En concreto, sosteñen que se produciu no ano 1962, cando Franco "inscribiu" ao seu nome estes terreos no rexistro de Betanzos a través de "unha escritura de compravente simulada".

"A Casa das Cunchas foi parte do conxunto de inmobles e terreos que foron adquiridos de maneira fraudulenta e que agora deben volver o pobo galego, como o Pazo de Meirás", incidiu Rego.