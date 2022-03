O BNG pide fixar prezos, reducir peaxes e rebaixar temporalmente impostos

Logo dunha semana de confinamento por covid, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, decidiu que a mellor maneira de recuperar a vida pública fose nunha estación de servizo do barrio compostelán de Meixonfrío, á que acudiu co seu turismo para surtir (40 euros a 1,85 o litro) e, á vez, denunciar a preocupante escalada de prezos que soporta Galicia. Co último dato da inflación no 8%, lembrou, hai que remontarse a 1992 para atopar un encarecemento da vida desta magnitude.

Unha situación "preocupante" que está afectando a familias e sectores produtivos e para a que o BNG demanda "medidas no curto prazo" que axuden a frear a escalada de prezos, especialmente nos hidrocarburos, a luz e a cesta da compra, por ser os elementos "que máis afectan á vida das persoas".

Entre esas medidas o Bloque demanda que se aplique a lei de cadea alimentaria que impide producir a perdas, "que é o que pasa neste momento". Tamén suxire Pontón unha compra pública de piensos para que o sector gandeiro teña garantido o acceso a ese elemento básico, así como un prezo da luz máximo para o campo.

Os nacionalistas tamén abren as portas a axudas extraordinarias e temporais para os sectores agrario e pesequeiro, "sexa en forma de subvención, bonificación ou exención", así como manter as existentes, como pode ser a bonificación do gasóleo marítimo.

Entre outras propostas, Pontón pide rebaixar temporalmente algúns impostos do carburantes e topear o seu prezo por arriba a través dunha intervención pública; rebaixar as peaxes nas autopistas estatais e galegas; e buscar unha solución para o prezo da electricidade como "acabar cos beneficios caído do ceo" das empresas e aplicar "unha tarifa eléctrica galega" que permita beneficiarse de ser unha rexión produtora de enerxía.

Pontón insiste en que Galicia non merece un presidente ausente

Doutra banda, a portavoz nacional do BNG volveu a criticar este mércores a actuación de Alberto Núñez Feijóo, quen, ao seu xuízo, abandonou aos galegos para centrarse na súa candidatura para liderar o PP nacional a pesar de que "Galicia e os galegos non se merecen" un presidente "ausente".



"É evidente que ao señor Feijóo impórtalle máis solucionar as pelexas internas do PP que enfrontar os problemas da sociedade galega", dixo Pontón na súa visita a unha gasolineira de Santiago de Compostela, o seu primeiro acto público tras o illamento por dar positivo en covid-19 a semana pasada.



Pontón, criticou que, a pesar de que toda Galicia se atopa "no medio dunha crise de prezos", a Xunta e o seu presidente están desaparecidos aínda que "segue cobrando o seu salario" grazas aos cidadáns galegos.



A nacionalista recriminou a Núñez Feijóo que, "no canto de ocuparse problemas galegos, estea en plena campaña electoral nunhas eleccións ás que só se presenta el", recordou.



Ante esta situación, Pontón sostivo que Galicia non se merece isto" e urxe que se poña á fronte da Xunta un "Goberno que tome decisións".