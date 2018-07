El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes "conveniente" que la Valedora do Pobo, Milagros Otero, "dé explicaciones" ante el Parlamento después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) asegure que intercedió para otorgar una plaza a una hermana del portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy en un concurso público.

Núñez Feijóo ha apuntado que el Legislativo gallego es el órgano al que se debe Otero, un cargo que "no tiene nada que ver con la Xunta de Galicia" y sobre el que decide la Cámara autonómica en exclusiva.

Por ello, el jefe del Ejecutivo gallego ha razonado que lo pertinente sería que la valedora diese explicaciones en sede parlamentaria y, tras ello, los distintos grupos decidan sobre su futuro.

El presidente del Ejecutivo ha sido preguntado por este tema durante un encuentro este lunes con uno de los candidatos a las primarias del PP, el abulense José Ramón García-Hernández, y ha la ocasión para contextualizar el caso.

"No estamos hablando de una contratación de una persona de la calle", ha sostenido Núñez Feijóo, sino de "un concurso entre funcionarios públicos" del que resulta ganadora una persona que ha ocupado el cargo de subdirectora general en gobiernos populares y del bipartito y que accede de este modo a una plaza con un rango "menor" dentro de la Administración.

El BNG pedirá la dimisión en el Parlamento

Pontón anunció que pedirá la dimisión de la valedora do Pobo, Milagros Otero, por "enchufar" en esa institución a María Puy, hermana del diputado del PPdeG Pedro Puy, y que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha anulado.



Otero aseguró en una comunicado que "no participó en el procedimiento administrativo" del nombramiento de una persona para un puesto de libre designación y que finalmente fue anulado por el TSXG por irregularidades en el proceso.



En una conferencia de prensa, Pontón consideró "inadmisible" que Otero pueda continuar al frente de esa institución de defensa de los ciudadanos frente a las administraciones públicas y señaló que esperaba que Otero dimita, porque la sentencia la "inhabilita personalmente" para continuar al frente, pero además "desacredita la credibilidad de la institución".



Sin embargo, apuntó que como no parece tener intención de dimitir, el BNG propondrá en la próxima sesión del Parlamento de Galicia este mes una iniciativa solicitando su "cese" ante lo que calificó de "prácticas caciquiles".



La portavoz nacional del BNG subrayó que Otero ya fue objeto de un "nombramiento controvertido" en el seno del Parlamento gallego fruto de un "cambalache" entre el PPdeG y el PSdeG que incluyó también una decisión sobre los consejos de administración de la CRTVG y del Consello de Contas.