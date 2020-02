O BNG pechará o 29 de febreiro as listas dunha candidatura "de excelencia"

O BNG arrinca este luns, de acordo co calendario electoral aprobado pola Executiva Nacional, o proceso de conformación de candidaturas de cara ao 5 de abril, que comeza coa proposta de nomes desde as asembleas locais e concluirá coa aprobación das listas o 29 de febreiro nunha reunión do Consello Nacional.

"Serán unhas candidaturas de excelencia que combinarán experiencia e renovación e volveranse incorporar persoas honestas, competentes e solventes que sexan un reflexo da Galicia do futuro que queremos construír", informou nunha rolda de prensa a portavoz nacional e candidata á presidencia da Xunta do BNG, Ana Pontón.

Pontón tamén apuntou que, aínda que os nomes serán propostos polas asembleas locais, os "criterios xerais" ao redor dos que virará o debate incluirán o de garantir unha "presenza destacada" das mulleres nas candidaturas como "panca para desenvolver políticas feministas".

Cuestionada sobre a continuidade do actual grupo parlamentario do BNG, a líder nacionalista fixo fincapé en que "todas e cada unha das persoas que integraron o grupo levaron a cabo un traballo intenso e moi importante", unha valoración que "comparte o conxunto da organización", polo que entende que haberá "un respaldo moi importante ao traballo colectivo e ao esforzo individual" de todos eles.

Por outra banda, Pontón avanzou que a campaña que expón o BNG será "unha campaña de proximidade", na que se buscará "falar cara a cara, pisar moita rúa e chamar á porta de moita xente" e co acento posto "na Galicia interior e a Galicia rural", que terá o peso que se merece a pesar de que as cidades "tamén terán un papel destacado".

Con respecto ao programa electoral, a portavoz apuntou que este -coordinado polos integrante da Executiva Nacional Rubén Cela, Olalla Rodil e Luís Bará- está "moi avanzado", aínda que se seguirán mantendo encontros con entidades e persoas de distintos ámbitos a través da iniciativa Pensar Galiza para "seguir enriquecéndoo".

"Imos presentarnos ante os galegos cos mellores candidatos, un programa electoral participativo e transformador que busca sacar adiante este país e pór en marcha o cambio real que necesita Galicia e farémolo coas mans libres", resolveu Pontón.

Por último, a candidata nacionalista á presidencia da Xunta de Galicia fixo un chamamento para que a campaña sexa "unha campaña de propostas, en positivo" e estea "libre de mentiras, enganos e manipulacións".