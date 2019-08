O BNG levará o Estado ante a Onu por vetar o acceso a documentos franquistas

O BNG denunciou o "veto" ao acceso a documentación pública e privada sobre a ditadura franquista e anunciou que pedirá á Onu que investigue ao Estado español ao entender que existe unha vulneración da normativa internacional por parte de España.

Así o informaron, nunha comparecencia ante os medios de comunicación, a portavoz do BNG no Parlamento Europeo, Ana Miranda; o portavoz desta formación no Concello da Coruña, Francisco Jorquera, e o investigador Carlos Babío.

Fixérono ante a Casa Cornide, propiedade dos Franco, e xunto a algunhas das nove persoas que o próximo 5 de novembro serán xulgadas pola ocupación simbólica deste inmoble, após unha denuncia da familia do ditador, segundo explicaron.

Antes, sobre a iniciativa ante Nacións Unidas, Ana Miranda explicou que se lle insta a que "investigue ao Estado español por non permitir o acceso a documentos públicos e privados en relación coa ditadura franquista", expuxo sobre o contido da denuncia que basean tamén nunha "vulneración" da Lei de Memoria Histórica. "E por manter vivas fundacións de contido fascista, é un anacronismo en Europa", engadiu.

Sobre estas fundacións, dixo que teñen "documentos relativos a moitas de acódelas represaliadas e non se nos facilita ese acceso". Destas entidades, pediu tamén a súa ilegalización por ser "antidemocráticas".

"ACCESO Á VERDADE". E é que Ana Miranda explicou que o feito de que en España haxa "oito fundacións franquistas e golpistas, máis a imposibilidade de acceso a documentos que establece a Lei de Memoria Histórica" é o que lles leva a presentar unha denuncia ante Nacións Unidas, mediante o mecanismo de revisión universal de dereitos humanos.

"Hai catro anos, Nacións Unidas fixo unha serie de recomendacións, entre elas o acceso á verdade", explicou Miranda, quen precisou que en setembro saberán se a súa denuncia é admitida.

Mentres, o investigador Carlos Babío denunciou que "é imposible traballar na recuperación da Memoria Histórica" sen o acceso a determinados documentos da Guerra Civil e primeiros anos da Transición española.

Respecto diso, asegurou que, unhas veces, non son de acceso público porque o determinan as administracións "e outras, arbitrariamente, sen normativa". A iso, sumou a aplicación "con carácter retroactivo, da Lei de Protección de Datos".

O xuízo pola Casa Cornide

Pola súa banda, Francisco Jorquera reivindicou o traballo levado a cabo, entre outros, polo investigador Carlos Babío sobre o patrimonio do Franco. Destes traballos, dixo que "os cargaron" de argumentos para esixir que o Concello da Coruña inicie accións legais para a restitución da Casa Cornide", petición que reclamarán no pleno municipal de setembro.



Sobre o xuízo ao que se enfrontarán as nove persoas que ocuparon simbólicamente a Casa Cornide, avanzou que están imputados "por un delito de falta leve, de coaccións, pero cabe a posibilidade de que a familia Franco pretenda aumentar e agravar as penas".



"Aos 19 de Meirás, súmanse agora os 9 de Meirás", resumiu. "É un novo exemplo do mundo revés, cidadáns que loitan de maneira pacífica para denunciar o espolio do Franco sentan no banco dos acusados, mentres os herdeiros do ditador seguen con total impunidade e lucrándose co que nos expoliaron".