O BNG lanza un póster cunha imaxe de Pontón que emula a Obama

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) lanzou un póster coa imaxe da súa candidata, Ana Pontón, que pretende convertela en "icónica" da campaña electoral, xunto coa lema feminista que simula a que levou a Barack Obama á presidencia de Estados Unidos.

Trátase dun retrato con estética de cómic nun formato dirixido ás redes sociais, no que a líder nacionalista "ten un elevado nivel de seguimento e coñecemento, con miles de seguidores coas que interrelaciona a diario", di o BNG, nun comunicado.

Así, a imaxe vai acompañada dun das mensaxes centrais da campaña: O cambio galego, coa apelación directa a facelo posible a través da fase We can do it!, en alusión ao Yes we can de Obama. Así, segue a liña da mensaxe que trasladou a candidata desde o inicio da campaña: "O cambio real é posible da man do BNG se todas as persoas qeu queren abrir un tempo novo en Galicia, mobilízanse de forma masiva o 12 de xullo".

Que luxo contar co talento de @lidiacao_ que me retratou deste xeito🥰... e si, o #CambioGalego é posíbel se nos mobilizamos e concentramos na papeleta do BNG toda a rebeldía e inconformismo que hai no País #UnhaNovaGaliza pic.twitter.com/04SuXhrVvn — Ana Pontón (@anaponton) June 27, 2020

Ademais, con este cartel o BNG tamén quere expresar o "empoderamento" das mulleres, simbolizando a unha candidata que, como ela mesmo tamén repetiu, aspira a "facer historia converténdose na primeira muller presidenta de Galicia".

De feito, o Bloque lembra que o We can do it! é unha das expresións usadas amplamente polo feminismo como slogan reivindicativo nunha das súas imaxes pop máis coñecidas, que realizou J. Howard Miller inspirándose en Rosalind P. Walter, que destacou polo seu papel na II Guerra Mundial por reivindicar que as mulleres puidesen asumir traballos que até o momento só exercían homes.

"O MOMENTO DUNHA MULLER PRESIDENTA". Os nacionalistas galegos consideran que é "o momento de ter unha muller presidenta, nun contexto no que hai políticas convertidas en referentes do que as mulleres poden achegar cunha maneira difernte de exercer o liderado". Así, cita á congresista por Nova York Alexandria Ocasio-Cortez; a presidenta de Nova Zelandia, Jacinta Arden; e á primeira ministra de Finlandia, Sanna Marín.

A ilustración é autoría de Lidia Cao, unha nova artista de Ordes, muralista, "nun novo exemplo da aposta do BNG polo talento e a creatividade do país á hora de transmitir as súas mensaxes de campaña", sinala a propia formación nun comunicado, no que apunta que é a "pauta do que vén facendo o Bloque desde que Ana Pontón asumiu o liderado".

As cores empregadas –fondo de azuis que rememoran a luz do amencer–, explica Lidia Cao, fan "referencia a un novo día, a un novo tempo que está por vir, a unha nova Galicia xunto a Ana Pontón". Así o reflicte tamén, di, os "motivos vexetais, unha alegoría duns brotes dándolle valor á nosa terra e apostando polo noso".

O BNG lanzará unha tirada limitada deste póster para regalar ás persoas que acudan aos mitins durante a campaña do 12X.