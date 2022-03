El BNG lanza una campaña del 8M contra la canción 'Slo Mo'

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este jueves la campaña lanzada por su partido con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en la que denuncian la cosificación del cuerpo de la mujer en Slo Mo, la canción que representará a España en Eurovisión.

Para denunciar que aún existe la cosificación del cuerpo de la mujer en la sociedad, el partido ha elaborado tres carteles, en los que se pueden leer frases del tema ganador del Benidorm Fest como "siempre estoy ready para romper caderas"; "con mi bun bun, le tengo dando zun zun" y "si tengo problemas no son monetary".

En una rueda de prensa, Pontón ha apostado por cambiar estas letras por un tema que diga "que as mulleres facemos sentir o bun bun dos nosos tambores, que estamos ready para cambiar as cousas e que somos as que temos máis problemas monetarys", en alusión a la brecha salarial.

"Esta campaña busca denunciar que a día de hoxe segue existindo a cosificación do corpo das mulleres e faise a través do impulso dun medio público escollendo un tema para representar a España en Eurovisión cunhas letras discriminadoras y cosificadoras das mulleres", ha remarcado la líder nacionalista.

Por ello, Pontón ha instado a "golpear con forza" contra la cosificación de las mujeres y el machismo en el próximo Día de la Mujer.

"Hai que desenmascarar o machismo coas ferramentas do feminismo. Non somos cousas", ha enfatizado la líder nacionalista, que ha recordado que las mujeres sufren "máis pobreza, máis paro, salarios máis baixos e máis violencia".

Así, ha lamentado que a la sociedad le cuesta "avanzar", por lo que este 8M quieren abrir un debate con la campaña.

"Cremos que é máis importante que nunca volver saír ás rúas e estar xuntas como mulleres para dar impulso ás medidas que necesitamos para avanzar", ha resaltado.

"Non imos permitir nin un só retroceso na conquista dos dereitos sociais que tanto esforzo ten detrás. Vémonos con forza para impulsar políticas que fagan fronte á discriminación das mulleres", ha destacado Ana Pontón.

Por su parte, la responsable de Acción Feminista del BNG, Noa Presas, ha pedido a la sociedad gallega "movilizarse" este 8M y ha puesto en valor que desde hace cinco años hay "un ciclo mobilizador sen precedentes".

También ha indicado que la próxima semana el BNG dedicará el pleno del Parlamento de Galicia a abordar las necesidades de las mujeres para "avanzar en igualdade".