O BNG lamenta que Feijóo "fose pioneiro en asfixiar" a lingua galega

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lamentou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "fose pioneiro en asfixiar" o idioma propio de Galicia e preguntouse "canto galego menos quere" o PP "no noso país".

A preguntas dos medios en rolda de prensa á mantenta do debate da lei educativa, Pontón sinalou que "a gran mentira da dereita, que o español está perseguido". "É falaz; se unha lingua está en posición de minorización na nosa sociedade é o galego e a pregunta é canto galego menos quere o PP na sanidade, nos medios de comunicación, na educación?", reflexionou.

A líder nacionalista considera "lamentable" que o presidente da Xunta "fose pioneiro en asfixiar o galego" e que agora "sexa pioneiro da dereita e extrema dereita á hora de querer arrinconar máis nosa lingua".

Pontón explicou que o BNG presentou "moitas propostas" na reforma educativa que non se recolleron e que atendían a outro modelo. Así, explicou que a abstención se debe á "distancia" que ten o Bloque co resultado da reforma no seu conxunto.

Dito isto, insistiu en que lle preocupa que, unha vez máis a dereita e a extrema dereita, coinciden no seu modelo educativo, no que "parece que estorba o plurilingismo e queren seguir arrinconando a lingua galega". "É lamentable que o presidente da Xunta quixese porse á fronte desta reivindicación", xulgou Pontón, quen sentenciou que "a pregunta é canto galego quere no noso país".