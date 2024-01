O BNG confirmou que estará en "todos" os debates aos que sexa convocado pero insiste en pedir ao PP que acepte unha cara a cara entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a candidata nacionalista, Ana Pontón, dada a súa condición de líder da oposición.

Así o recolle unha carta remitida polo director de campaña da formación frontista, Rubén Cela, ao PP despois de que o seu responsable de campaña e secretaria xeral, Paula Prado, lanzase unha proposta de debate a catro na TVG con presenza de Rueda, Pontón e os candidatos de PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, e Sumar, Marta Lois.

O Bloque expresou a súa vontade de participar en todos os debates aos que sexa convocado, tanto o da TVG como o de TVE e "outros medios privados", por entender "que se trata dun dereito da cidadanía e non unha prerrogativa dos partidos políticos, dereito no que os medios públicos xogan un papel determinante".

Así, instou a Rueda a abandonar a súa "actitude escapista" ante a petición de celebrar unha cara a cara con Pontón en virtude da súa condición de líder da oposición como referente da segunda forza parlamentaria na Comunidade galega.

O "silencio" do PP ante esta proposta lanzada pouco despois da convocatoria de eleccións a finais de decembro é interpretada polo bloque como "unha mostra de debilidade consciente de que a xestión de catorce anos de Partido Popular presenta un balance nefasto para Galicia".

Rubén Cela remarcou na súa misiva que o debate entre presidente e líder da oposición é un "modelo habitual en multitude de países" que, como lembrou, tivo lugar nas últimas eleccións xerais celebradas en xullo, nas que o presidente do Goberno e candidato socialista, Pedro Sánchez, enfrontouse en dúas ocasións ao aspirante do PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aquela cita, continúa Cela, "non precisou de ningunha consulta entre os grupos do multipartito da dereita e da extrema dereita para determinar quen debía acudir", polo que incidiu en que o "cara a cara" entre Rueda e Pontón unicamente require do si do PP. "E alí estaremos", apostilou o responsable de campaña.

"Tal e como fixemos público en reiteradas ocasións, o BNG acudirá a cantos debates se nos convoque, porque contrastar proxectos políticos é un dereito da cidadanía co que estamos plenamente comprometidos e comprometidas. Esperamos que o señor Rueda non se esconda e teña o mesmo compromiso democrático cos galegos e coas galegas", conclúe Cela.