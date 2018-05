O BNG ira "a por todas" en 2019 co aval de "as cousas ben feitas"

A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou este mércores que a súa formación irá "a por todas" nas eleccións de 2019 contando co aval que supón que os gobernos que liderou o Bloque durante este mandato demostraron levar a cabo "as cousas ben feitas".

A líder do partido frontista mantivo este mércores un encontro con alcaldes e responsables municipais do BNG no marco da preparación das eleccións locais para 2019, ante as que se mostran "optimistas" pero tamén "inconformistas" co obxectivo de mellorar os resultados obtidos nos comicios de 2015.

Afrontan tamén esta cita electoral coa "responsabilidade e a seriedade" que supón o "ser depositarios da confianza cidadanía" para gobernar os concellos que é a administración máis próxima á sociedade.

Con todo, tamén ve que eses comicios servirán para pór en cuestión "outras estruturas institucionais" e cre que son tamén unha "oportunidade para quitar o PP da Xunta".

De face a 2019, o BNG está a traballar cun "proxecto sólido e unha organización cohesionada" que están inmersa na elaboración de programas e tamén na preparación das candidaturas.

O BNG terá os seus candidatos listos antes do 25 de xullo

Neste sentido, e a pesar de que o obxectivo é ter listos os candidatos das principais cidades o 25 de xullo, coincidindo coa celebración do Día da Patria, Pontón insistiu en que ese debe ser un "escenario flexible" porque prefire que os tempos os "marquen as organizacións locais".

Respecto diso, sostivo que o máis importante non son "os nomes" que figuren como cabeza de lista "porque o relevante son os proxectos e os equipos" que conformen as candidaturas que precisan dun "proceso con participación social" e en diferentes ámbitos, para lograr ser o mellor posibles.

Unha xestión "honesta" de recursos públicos

Así mesmo, puxo en valor a experiencia local coa conta o BNG posto que os concellos nacionalistas "son referencias de bo goberno, honestos e que xestionan ben os recursos públicos".

Segundo remarcou, as institucións gobernadas polo BNG foron capaces de despuntar a nivel mundial, evidenciando "a capacidade de mover as cousas, cando partimos da nosa realidade e das nosas potencialidades" como país e ese é un aspecto que reivindicar.

No entanto, e a pesar dos logros conseguidos, Pontón sinalou que "son necesarios novos proxectos" para os municipios nos que se debe demostrar que o BNG pode "achegar un plus" como "alternativa" aos gobernos actuais doutras cores políticas.

Marcou como prioridades a boa xestión dos recursos públicos, a eliminación do malgasto ou a posta en valor da lingua, a cultura e o patrimonio.

Tamén pretende que os concellos nacionalistas convértanse en aliados das transformacións sociais en clave de defensa dos dereitos e liberdades, así como das demandas feministas; "desde o BNG somos conscientes de que temos retos importantes e temos o compromiso de seguir traballando como alternativa ao servizo deste país", concluíu.