O BNG inicia unha campaña para pedir que o Goberno rebaixe as peaxes da AP-9

O BNG iniciou unha campaña social co obxectivo de conseguir que o Goberno central active as rebaixas da AP-9 comprometidas no acordo de investidura asinado entre BNG e PSOE.

A campaña presentouna este sábado o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, acompañado pola deputada no Parlamento de Galicia, Iria Carreira, e as concelleiras de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartin e Navia Rivas, nun acto no que incidiron na necesidade de que a lei para a transferencia da AP-9 ao Goberno autonómico tramítese pola vía de urxencia.

Respecto a as medidas asinadas no acordo de investidura, Rego lembrou que xa se incorporaron tres partidas específicas nos orzamentos para facer posible que estas levasen a cabo polo que "non hai razón de ningún tipo para que o Goberno demore que entren en vigor”.

“Deberían entrar o un de xaneiro e non é razoable, que no canto de baixar as peaxes, o que sucedese é que se incrementasen por cuarto ano consecutivo”, denunciou o deputado.

Ante este incumprimento, os nacionalistas iniciaron un campaña informativa consistente na pegada de cartales, así como a distribución de folletos e a difusión de información a través das redes sociais.

Neste sentido, Rego remarcou que tras esta demanda non está só o BNG “senón o conxunto da sociedade galega” debido a que hai asociacións de veciños e transportistas profesionais “que están dispostos a mobilizarse” contra este agravio.

PSDEG. Pola súa banda, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, considera que PP e BNG "perderon toda a credibilidade" no debate sobre o custo das peaxes da AP-9 no momento en que votaron contra os Orzamentos Xerais do Estado (PGE, en castelán) que "van permitir" que se rebaixen as tarifas da autoestrada en 2021.

Así se pronunciou o líder dos socialistas galegos en declaracións aos medios en Miño (A Coruña), onde enxalzou a medida do goberno local, encabezado polo alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, de destinar vivendas da "burbulla inmobiliaria" a alugueiro social.

Alí, González Caballero comentou que o desprazamento desde Vigo, o seu lugar de residencia, á localidade coruñesa que visitou este sábado custa 17 euros pola AP-9, un "prezo excesivo".

Neste sentido, sinalou que os PGE deste ano permitirán "rebaixar neste 2021" as tarifas da autoestradas, o que levou a Caballero a sentenciar que o voto contrario de PP e BNG aos orzamentos foi "un voto contra a rebaixa da AP-9".

"Perderon calquera tipo de credibilidade e de autenticidade os que tentaron entorpecer e non cooperar", apostilou, antes de instar a populares e nacionalistas "que se poñan a cooperar e recoñezan que vai haber 63 millóns de euros para a rebaixa das peaxes" da AP-9.

Así as cousas, Gonzalo Caballero subliñou que "é hora de chegar a un gran acordo de país" para diminuír o custo de moverse pola Autoestrada do Atlántico, un obxectivo que, segundo o socialista, "non se fai nin detrás das pancartas nin da confrontación". "Faise detrás das bonificacións previstas nos PGE", sentenciou.