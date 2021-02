O BNG inicia unha campaña para loitar contra a "ultraxe" da AP-9

presentou este xoves enunha campaña social que se desenvolverá en toda Galicia contra ae para esixir ao Goberno central que cumpra "coa máxima urxencia" os seus compromisos sobre a bonificación das peaxes desta autoestrada e a eliminación da taxa no tramo Vigo-Redondela.

Nun acto simbólico, a deputada nacionalista Alexandra Fernández e os portavoces municipais de Vigo e Redondela, Xabier Pérez Igrexas e Xoán Carlos González, despregaron unha pancarta na saída da autoestrada en Rande co lema Basta de ultraxe a Galicia.

Alexandra Fernández urxiu o cumprimento do compromiso de rebaixar as peaxes e eliminar a peaxe de Rande, recollido no acordo de investidura entre o BNG e o PSOE. "Tiveron todo este tempo para facer os cambios normativos necesarios, por iso non podemos aceptar que a única previsión sexa a do primeiro semestre do ano", advertiu da deputada autonómica do BNG. Tras lembrar que hai partida orzamentaria para implementar esas bonificacións, cualificou de "inaceptable" que o Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana alegue agora "dificultades", e cualificou como "escusas" as explicacións do Goberno, que "ten que cumprir con Galicia".



A campaña do BNG contra a aldraxe a Galiza que supón a estafa das peaxes da AP9 xa está nas rúas de Vigo. Esixamos que o Goberno español cumpra coa palabra dada. Por unha autoestrada pública, galega e libre de peaxes! pic.twitter.com/LN0cMSmT2f — BNG Vigo #EnBloquePorVigo ✊🏼 (@bngvigo) February 16, 2021



Na mesma liña, o concelleiro nacionalista en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, lembrou o rexeitamento "unánime" dos cidadáns á "estafa" das peaxes na AP-9, e criticou o "cinismo" do PSOE que, tras dicir que o compromiso do Goberno é firme, votou en contra dunha moción do BNG no pleno de Vigo para esixir que devandito compromiso fágase efectivo.

Mentres, o portavoz municipal do BNG en Redondela, Xoán Carlos González, denunciou o grave prexuízo que supón a peaxe de Rande-Chapela para os veciños de Redondela, que levan "máis de 30 anos sufrindo" esta situación. Así, subliñou que a eliminación deste pago permitirá mellorar a mobilidade na parroquia de Chapela e reducir o tráfico.