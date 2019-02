BNG, ERC e Bildu presentan en Madrid a súa lista ás europeas fronte á "imposición" da unidade de España

Os partidos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bloque Nacionalista Galego (BNG) e EH-Bildu presentaron este mércores en Madrid a súa candidatura conxunta ás próximas eleccións europeas de maio baixo o nome Agora Repúblicas, cuxa cabeza de lista será o exvicepresidente da Generalitat Oriol Junqueras.

As tres formacións presentaron esta coalición fronte " imposición" da unidade de España e o fascismo, nun acto celebrado no Teatro Luchana de Madrid ao que asistiron o presidente do Parlament de Cataluña, Roger Torrent, a candidata de ERC, Diana Riba; o deputado de ERC no Congreso, Joan Tardà, a eurodiputada do BNG, Ana Miranda; a deputada de EH-Bildu, Marian Beitialarrangoitia; e o senador de EH-Bildu, Jon Iñarritu.

Miranda defendeu os valores democráticos, a loita pola igualdade e o dereito a decidir en Galicia, País Vasco e Cataluña. "Unha coalición como a nosa ten que ter voz potente, alta e clara. A nosa valentía fronte ao seu medo, ilusión fronte ao conformismo", clamou.

Torrent defendeu que a única alternativa posible é "encher" as urnas de dignidade democrática e ser o muro "infranqueable" contra o fascismo. "En Europa xógase a batalla e necesitamos deputados e deputadas valentes, comprometidos", engadiu.

Na mesma liña expresouse Tardà, que asegurou que se viven "tempos de incerteza" nos que a pantasma do fascismo "percorre" Europa. "É evidente que hai que saír a gañar, as patrias non teñen sentido se estas expulsan a parte dos seus fillos", aseverou.

Pola súa banda, Beitialarrangoitia chamou a construír un bloque que "abra portas" á soberanía fronte ao "bloque autoritario" e as "ansias" de recentralización. "Por iso entendemos que as eleccións europeas non o podemos vivir como algo alleo, reforzounos aínda máis nos nosos obxectivos", sostivo.