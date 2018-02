Unha vintena de membros do BNG encadeouse este luns ás portas o Pazo de Xelmírez, en Santiago de Compostela, para reclamar que as estatuas do Pórtico da Gloria en poder da familia Franco "non saian" deste edificio, onde desde fai sete meses exponse as esculturas de Abraham e Isaac realizadas polo Mestre Mateo. Coincidindo coa xornada na que estas estatuas deben abandonar o Pazo de Xelmírez e retornar cos Franco despois de concluír a exposición, o BNG convocou unha concentración para reclamar que a familia do ditador "devolva o roubado", así como actuacións para evitar que esta retirada se efectúe.

Durante as protestas, un grupo de manifestantes encadeouse á porta do Pazo de Xelmírez e pechou con carteis de gran tamaño o acceso, á vez que despregou unha pancarta na que podía lerse "Que nos devolvan o roubado". Unha patrulla da Policía Nacional desprazouse até a zona para controlar o desenvolvemento desta protesta.

No entanto, a acción reivindicativa dos nacionalistas non impide o acceso de visitantes á exposición e, polo momento, desenvólvese sen maiores incidentes.

No acto participan a responsable de Cultura e vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, e o deputado do BNG Luis Bará, que pediron que se poñan en marcha "medidas cautelares" para evitar que as estatuas volvan ao poder dos Franco mentres que se resolve o proceso xudicial aberto polo Concello compostelán en relación á propiedade destas obras de arte.