O BNG emendará os OXE para lograr polo menos 1.000 millóns para Galicia

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) rexistrará este martes as emendas parciais aos orzamentos xerais do Estado (OXE) e con elas pretende incrementar as partidas para Galicia, en polo menos, mil millóns de euros, aínda que as propostas dos nacionalistas alcanzarán os 1.300 millóns.

Fano, como explicaron a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o deputado no Congreso, Néstor Rego, co fin de darlle a volta á "discriminación" que, segundo as súas palabras, supón o proxecto de orzamentos presentado polo Goberno de PSOE e Podemos.

En rolda de prensa este luns, Pontón manifestou que un momento como o actual revela a "importancia de ter voz propia" no Congreso e, aínda que dixo que os nacionalistas galegos manteñen a "man tendida" para sacar adiante as contas, apuntou que estes orzamentos non poden ser apoiados polo BNG tal e como foron expostos.

Pola súa banda, o deputado do BNG no Congreso indicou que as emendas virarán ao redor de tres eixos: infraestruturas, ámbito social e medio ambiente. Todo iso, para "acabar a discriminación" de PP e o PSOE, que "se turnan". Rego censurou que os orzamentos para Galicia baixan un 11 por cento, fronte a incrementos de entre o 57 por cento e o 83 por cento de Murcia, por exemplo. Non é aceptable, imos traballar para que isto cambie", aseverou.

Sobre políticas sociais, o BNG advirte da "débeda histórica" co apoio á Lei de Dependencia

FONDOS. Preguntado por iso, indicou que fundamentalmente as partidas sairían dos fondos para imprevistos e do gasto militar. Ademais, considerou unha "broma de mal gusto" que, aínda que sexa "simbólicamente", o orzamento da Casa Real suba un 6,4 por cento.

De forma detallada, sobre infraestruturas referiuse para mellorar a rede ferroviaria interna. Así, manifestou que "parece que non temos outras necesidades" máis aló do Ave, pero desmentiu esta versión e apuntou que é necesaria a "modernización" do ferrocarril interno, así como a conexión de todo o eixo atlántico e a cornixa norte da comunidade, xunto con Coruña-Lugo e Coruña-Ferrol.

Os nacionalistas tamén piden as conexións co porto exterior e unha compensación coa Autoridade Portuaria da Coruña, respecto diso do que destacou a "dobre vara de medir", xa que hai unha partida de máis de 400 millóns de euros para condonar a débeda do porto exterior de Valencia.

Sobre políticas sociais, o BNG advirte da "débeda histórica" co apoio á Lei de Dependencia, e, por iso, polo menos reclamou que suban un 50 por cento as partidas para o ano que vén, con 250 millóns. Rego sinalou que esta contía "se aproximaría", aínda que non sería suficiente, para "cumprir" coa débeda con Galicia.

Os nacionalistas galegos tamén presentarán emendas para eliminar a taxa de reposición no ámbito sanitario

O deputado do BNG tamén apuntou en materia de políticas ambientais a necesidade de que, ademais de rexenerar a Ría do Burgo, o cal está comprometido, establézanse contías de compensación para a actividade marisqueira para compensar a parada. Así mesmo, apuntou que hai que estender esta recuperación da calidade das augas a outras rías como a de Betanzos ou Muros-Noia, entre outras.

TAXA DE REPOSICIÓN. Os nacionalistas galegos tamén presentarán emendas para eliminar a taxa de reposición no ámbito sanitario. Aínda que son partidarios de suprimila en toda a administración pública, o deputado no Congreso indicou que agora se fai "prioritario" que elimine neste ámbito.

Ademais, o BNG quere que se "suban as pensións mínimas" e resólvanse problemas para os emigrantes retornados, como a penalización por contar con dúas pagadores. Tamén avoga por unha fiscalidade progresiva e subir nun punto do imposto do patrimonio para todos os tramos a partir dun millón de euros.

DIRECTRICES. Pontón mostrouse segura de que PSOE e PP "non van facer nada que non sexa executar as directrices das súas direccións madrileñas" e "facer seguidismo de Pedro Sánchez e Pablo Casado", en cada momento.

Após reivindicar que nos orzamentos incluíuse unha partida "histórica" para reducir as peaxes da AP-9, da que se "van a beneficiar 20.000 acodes" usuarias da autoestrada, algo que atribúe ao acordo de investidura asinado co BNG; Pontón incidiu no "recortazo após recortazo" dos OXE con Galicia, desde que os últimos de Executivo de Mariano Rajoy contemplaron 450 millóns menos, ao que hai que "sumar a débeda histórica" de 250 millóns con Galicia.

O BNG "vai traballar para que Galicia reciba un mínimo de mil millóns de euros"

Neste caso, Pontón salientou que os números para Galicia descenden en 104 millóns de euros nun momento en que os orzamentos son "expansivos" e "decláranse sociais". "Non podemos considerar que son uns orzamentos sociais cando discriminan ao noso país e recortan o investimento público no momento de maior crise", sinalou Pontón, fronte á "choiva de millóns" a outras comunidades.

Pontón concluíu que xa se sabe o que van votar os deputados do PP e do PSOE "con independencia do que poñan os orzamentos", porque "o seu interese non é defender aos galegos, senón obedecer as estratexias das súas direccións madrileñas".

En contraposición, dixo, o BNG "vai traballar para que Galicia reciba un mínimo de mil millóns de euros" e non haxa "ningún agravio e ningunha discriminación".

"ESTÁ NA VONTADE DO GOBERNO". Ao ser preguntados por se hai marxe de negociación, Ana Pontón dixo que "está na vontade do Goberno para proceder nas mudanzas necesarias" para incrementar as partidas para Galicia. "Non imos colaborar nuns orzamentos que discriminen o noso país. Son uns orzamentos que en principio non son positivos", aseverou.

Gonzalo Caballero cualificou de "alta irresponsabilidade" que o PP e o BNG se opoñan ás contas

A dirixente nacionalista indicou os últimos orzamentos foron "unha labazada" para Galicia e, agora, están 104 millóns por baixo. "O que non podemos é aceptar esta discriminación coma se non houbese necesidades que atender", apuntou Pontón, mentres que Néstor Rego sinalou, ante as críticas do PSOE porque na mesma foto enfronte do goberno situouse o BNG e Vox, que os socialistas "votan sistematicamente" con esta formación "cando se trata de defender aos Borbóns corruptos".

"ALTA RESPONSABILIDADE". Precisamente, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, cualificou de "alta irresponsabilidade" que o PP e o BNG se opoñan ás contas nun contexto no que se vive a "maior crise económica e social" que se coñeceu. "Con estes presupostos miles de galegos van ver como se aumentan os seus ingresos", asegurou o socialista, que pediu a nacionalistas e populares que "non estean na mesma estratexia que Vox".

Pola súa banda, o portavoz do PPdeG, Pedro Puy, rexeitou as contas por considerar que "non dá resposta" aos problemas da economía española e susténtanse en "bases pouco sólidas" cunhas previsións "excesivamente optimistas".

"Hai un exceso de previsión do que se pode recadar cando a pandemia non só non está superada senón que se seguen xerando ondas que limitan bastante a capacidade produtiva de distintos sectores", manifestou nunha intervención na que tamén criticou que haxa unha "caída importante do investimento en Galicia", mentres se incrementan as partidas para outras autonomías.