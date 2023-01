El BNG demanda eliminar el Iva a los productos pesqueros

El BNG ha demandado la eliminación del Iva a los productos pesqueros y la reestructuración de las ayudas al combustible de las embarcaciones como medidas para apoyar al sector de la pesca "ante la subida desproporcionada de los precios y la situación de crisis que atraviesa".

El diputado frentista en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas orientadas a que "ninguna embarcación" quede excluida de las ayudas directas para el combustible pesquero y "no se produzcan agravios" entre caladeros o artes menores.

Los nacionalistas gallegos recuerdan la bajada del Iva aprobada por el Gobierno central, si bien alimentos como el pescado quedaron fuera de estas medidas, una cuestión que ya había sido denunciada por los nacionalistas.

El Bloque recuerda que esta petición ya fue secundada incluso antes, en el año 2021, por el Parlamento de Galicia, además de otras entidades, y apunta que ya se adopta en otros países del entorno. Así, los nacionalistas recalcan que además de favorecer al propio sector, al incrementar las ventas, también repercute "positivamente" en la población, porque contribuye a fomentar el consumo de productos del mar y mantener una dieta más saludable.

Combustible

En cuanto a la ayuda al combustible, el BNG denuncia que al emplearse como criterio los metros de eslora, se van a producir "agravios" importantes, además de "perjudicar de manera importante" a las que forman parte del censo en Galicia, las artes menores. También están excluidas las que no están al corriente en la Seguridad Social o Hacienda, "un número no menor ya que la actual situación de crisis no permitió que todas pudieran hacerlo".

Además, incluso faenando en el mismo caladero, con las mismas artes y mismos tripulantes, "se establecen diferencias significativas" entre embarcaciones por el tipo de eslora.

Por ello, Néstor Rego advierte de que se "necesitan medidas eficaces que apoyen de verdad al sector pesquero, un sector importante en países como Galicia y que lleva décadas inmerso en una profunda crisis", ha enfatizado.