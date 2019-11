A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, manifestou este venres que o seu apoio a un Goberno de coalición con PSOE e Unidas Podemos vai depender da "vontade" do PSOE de atender a axenda galega, afirmando que ten que haber un "compromiso claro".

"Non imos entregar cheques en branco, todo vai depender da vontade do PSOE á hora de tomar as nosas demandas", sinalou a dirixente do BNG nunha entrevista en Onda Cero, recollida por Europa Press.

Pontón asegurou que despois das eleccións deuse a coñecer "un documento de intencións" que "non aclara nada", en referencia ao preacordo de coalición entre PSOE e Podemos presentado este luns.

Desta forma, reclamou un compromiso con "a axenda galega", pois recalcou que Galicia está "sumida" nunha "crise industrial cun grave problema demográfico e un rexeitamento importante en infraestruturas con sectores produtivos nunha situación difícil".

"O MARCO INTERNACIONAL RECOÑECE O DEREITO A DECIDIR". Preguntada polas reclamacións nacionais do partido, Pontón defendeu que "o estado español é un estado plurinacional" e apuntou que a autodeterminación, trátase "dun dereito que recolle o marco internacional". "É o dereito dos pobos a decidir o seu futuro", defendeu.

Así, apuntou a que hai unha necesidade de "diálogo" en Cataluña e aposta por esta opción como única saída para o Estado.

E sobre as condicións neste sentido que pode esixir ao PSOE, a portavoz do Bloque reiterou que para eles está relacionado o benestar de Galicia. "O nacionalismo é a defensa dos intereses do noso país e unha mellora das condicións de vida", defendeu Pontón.

BNG, que conseguiu un escano nos comicios do domingo, concluíu que a súa representación demostra "o inconformismo co trato que o Estado lle dá a Galicia" e a procura de alternativa.