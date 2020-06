O BNG fai publico o seu compromiso coa universidade pública

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, comprometeuse coa universidade "pública" galega e defendeu un paquete de propostas para mellorar a súa situación e a dos alumnos. Entre as actuacións, apostou por outorgar o 1,5% do PIB ao sistema universitario galego e habilitar bolsas que teñan en conta as situacións derivadas da Covid-19.

Pontón reuniuse este martes cos reitores do tres universidades galegas -Xullo Albalde (Universidade da Coruña), Manuel Joaquín Reigosa (Universidade de Vigo) e Antonio López (Universidade de Santiago de Compostela)-. Tras o encontro, remarcou a necesidade de "formar unha sociedade con persoas críticas e competente", para o que declarou esencial o acceso á universidade.

Deste xeito, asegurou unha "defensa férrea, por terra, mar e aire, da universidade pública, de calidade", fronte a un "modelo de Feijóo, que non aprendeu nada e quere incidir na privatización dos servizos públicos".

Así, Pontón xulgou que "nun momento en que toca abrir un novo futuro", o presidente da Xunta "aposta por desmantelar as universidades públicas" e "conduce na dirección contraria". Neste sentido, lamentou que o plan de reactivación económica que avanzou o mandatario autonómico "non faga mención a unha cuestión crave como é a aposta pola innovación".

Neste contexto, apostou por un novo plan de financiamento do sistema universitario galego, pondo todos os fondos necesarios para "fortalecer" o SUG. Un plan "pactado" coas universidades, que non só sufrague os gastos ordinarios -soldos e facturas-, senón que "aposte polo futuro" e a "investigación".

"É unha cuestión urxente garantir que ningunha persoa que xa estaba matriculada quede fose por razóns económicas"

Tamén propuxo reducir as taxas até conseguir a súa eliminación e, por tanto, unha "universidade pública e gratuíta". Nesta liña, tamén reclamou a xestión das bolsas de estudo e lembrou que a pandemia puxo "patas para arriba" ás familias, cambiando a súa situación económica, polo que a concesión de axudas teñen que adaptarse á "nova realidade" tendo en conta o presente e non a declaración da renda de 2019.

"É unha cuestión urxente para o inicio do curso que require medidas extraordinarias, en primeiro lugar, para garantir que ningunha persoa que xa estaba matriculada quede fose por razóns económicas e, en segundo lugar, para impedir que ningún mozo con pai ou nai que pechasen o seu negocio ou quedasen en paro frustre as súas posibilidades de acceder ao sistema universitario", apuntou.

Por iso é polo que as bolsas deban contemplar a situación derivada da Covid-19 e ter en conta a situación económica actual, arbitrando medidas entre as universidades e as administracións.

Outras actuacións

O BNG tamén propón a supresión da taxa de reposición, para que as universidades poidan contar con "talento docente e investigador ao máximo nivel" e poidan volver atraer o talento "fuxido" por necesidade. Ao fío deles, reclama dar "estabilidade" aos investigadores.

"Un goberno liderado polo BNG será un muro de contención contra a privatización e contra a creación dunha universidade privada, porque é un proxecto innecesario e non se pode mercantilizar o ensino superior", salientou a candidata á Presidencia da Xunta.

Pontón defende a necesidade de "cooperación" entre todos os campus galegos e unha universidade "galega e en galego", que pase por "apoiar o uso e promoción da lingua propia" e, con este obxectivo, "incentivar os vínculos académicos e da investigación coas universidades do ámbito lusófono".