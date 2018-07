O BNG celebra 50 anos do Día da Patria baixo o lema 'Sumar por Galiza'

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebrará o próximo 25 de xullo 50 anos de Día da Patria Galega, baixo a lema Sumar por Galiza e coa "idea revolucionaria", en palabras da portavoz nacional, Ana Pontón, da defensa da "nación" galega.

"Se no 68 era revolucionaria a defensa de Galicia como nación, é tan revolucionaria en 2018", sinalou na presentación da campaña do Día dá Patria, na que participaron un militante que xa o fixo naquel 68 baixo a "clandestinidade" no franquismo e unha moza que acudiu á manifestación por primeira vez o pasado ano.

Varias xeracións representadas neste tres persoas —Lois Diéguez, María Alonso e Ana Pontón— xuntáronse este mércores para soprar a vela do 50 aniversario do 25 nunha torta co deseño da bandeira estreleira (coa estrela vermella) e presentar o cartel do Día da Patria, que protagoniza un símbolo de máis composto por varias figuras de distintas cores que representan a diversidade.

ORIXE DO DÍA DA PATRIA. "50 anos sumando por Galicia desde a diferenza, con diferentes visións de país, pero cun punto en común: o convencemento de que temos dereito e somos capaces de gobernarnos a nós mesmos e non precisamos que nos marquen o camiño desde fóra", sinalou Ana Pontón, quen apelou a "desbordar" Santiago de Compostela o 25 de xullo: "Temos unha visión aberta e queremos achegar desde aquí ao resto do mundo".

Lois Diéguez lembrou que ata 1983 non se puido acceder á Praza da Quintana, ano en que houbo unha sentada de oito horas porque estaba o paso pechado pola presenza do Rei. "É clave fortalecer os proxectos políticos propios como o BNG", dixo Ana Pontón, nun discurso no que lamentou o "pim-pam-pum das forzas estatais que cambian o seu discurso en función de se están no Goberno ou oposición".

A portavoz nacional do Bloque, que lembrou que acudiu ao seu primeiro 25 de xullo sen o "permiso" dos seus pais desde Sarria, incidiu na defensa de "un nacionalismo emancipador, forte, aberto e moderno" para "construír un mellor futuro para Galicia" e tendeu a man a todo aquel que siga neste camiño. "Galicia é unha nación, non imos aceptar menos", sentenciou.