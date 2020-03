O BNG aposta por  "redefinir" o Xacobeo como "escaparate" de cultura galega

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, defendeu a necesidade de "modernizar o marco legal" do ámbito cultural galego coa creación dunha nova lei do audiovisual, así como "redefinir de forma urxente" o Xacobeo 2021 para convertelo nun "escaparate" de creadores galegos.

Así o manifestado este sábado tras unha reunión con representantes de distintos sectores culturais en Santiago para confeccionar o programa electoral do Bloque. No encontro abordaron a situación da cultura galega e Pontón denunciou as consecuencias da "política de demolición" do Goberno popular.

Neste sentido, comprometeuse a "pór en marcha" un investimento público "acorde coa importancia que ten que ter a cultura" para facer que esta sexa un "elemento central de desenvolvemento económico".

Así mesmo, aposta por crear unha nova lei do audiovisual desde o "diálogo e consenso" que impulse a creación e exhibición do cinema galego, a cal "poña fin a prácticas da lexislatura actual como a falta de obxectividade e transparencia na repartición de medios públicos".

Ademais, propón "dotar" a Galicia da primeira lei galega de artes escénicas e "redefinir" o actual estatuto da Axencia Galega dás Industrias Culturais (Agadic) a través de "diálogo, entendemento e acordo" co sector.

REDEFINIR O XACOBEO

Pontón tamén sinalou que é necesario "redefinir" o papel do Xacobeo 2021 en relación coa cultura para convertelo nun "escaparate" da creación galega e "crear redes" para o futuro.

Desta forma, engadiu que o seu compromiso cos sectores culturais é que o Xacobeo sexa un elemento de "internacionalización" e "exhibición en igualdade de condicións" do tecido cultural galego.