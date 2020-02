Rodil: "É a hora do feminismo"

As deputadas nacionalistas Olalla Rodil e Noa Presas marcan no calendario o próximo 8 de marzo como "o comezo" para traducir as reivindicacións do Día da Muller "en cambios reais" a partir da celebración das eleccións en Galicia o 5 de abril.

Dende o BNG están convencidos de que "é a hora do feminismo" e que o 8 de marzo debe imitar as mobilizacións do tres pasados anos, nas que Galicia "protagonizou importantes paróns" e grandes manifestacións en 2017, 2018 e 2019, proclamaron Rodil e Presas este xoves ante os medios de comunicación.

Baixo o lema: "É a nosa hora de conquistar dereitos, é hora de corresponsabilidade nos coidados, é hora de igualdade salarial, é hora de que só si sexa si e é hora de feminismo", o partido sitúase á beira do movemento feminista e chama á mobilización dende "todas as localidades e comarcas".

Tamén apuntan ao 1 de marzo como a antesala dun 8M "histórico". Ese día a plataforma Galegas 8M convoca unha manifestación en Verín para a que se mobilizarán buses desde distintos puntos da Comunidade e na que se visibilizará que "sen coidados non hai vida".

Neste sentido, o Bloque considera a capital da comarca de Monterrei como un "símbolo feminista e dos dereitos das mulleres" que se demostrou coa resposta da rexión ante o peche do paritorio do hospital e as urxencias pediátricas o pasado decembro.

DEBATES. A deputada e membro da Executiva Nacional do BNG Olalla Rodil manifestou que a formación nacionalista "asistirá a todos os debates" electorais que se convoquen, porque son "un dereito dos cidadáns".

"Estamos encantadas", sinalou, ao ser preguntada, en rolda de prensa, Olalla Rodil, quen lembrou que o Bloque xa fixera estes días unha proposta pública para que se "garantise a pluralidade política que existe en Galicia" e que haxa un debate en hora de máxima audiencia.

"Cuantos máis debates prodúzanse, mellor. O BNG asistirá a todos, son un dereito dos cidadáns, que merecen coñecer de primeira man os programas dos partidos que se presentan ás eleccións", aseverou.

Olalla Rodil incidiu en que o BNG o proxecto con "a candidata mellor valorada". "Temos que vernos reflectidos nestes debates", remarcou.

CIUDADANOS E LISTAS. Noutra orde de cousas, preguntada sobre as declaracións de Inés Arrimadas (Ciudadanos) e o chamamento ao PPdeG para "frear o nacionalismo" en Galicia; Rodil ironizou con que ve á "dereita moi nerviosa polo avance do nacionalismo". "Canto máis BNG, menos Partido Popular en Galicia", apuntou.

Ademais, ao ser cuestionada sobre se ela estará nas listas electorais, remitiuse a que é o Consello Nacional –máximo órgano de decisión entre asembleas–, o que aprobará as candidaturas e a partir de aí coñeceranse os nomes.