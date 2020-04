O BNG aposta por unha desescalada por comarcas e insta a Feijóo a demandar "autogoberno"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, rexeita o sistema de áreas sanitarias proposto pola Xunta para levar a cabo a desescalada en Galicia e aposta polo comarcal, á vez que instou a Feijóo a "rectificar a súa decisión" e reclamar autogoberno para tomar decisións nesta crise sanitaria.

A líder nacionalista explicou tras a reunión telemática entre o presidente da Xunta e o resto de grupos do Parlamento galego que estas dúas cuestións son capitais para que as medidas de relaxación do confinamento "funcionen no caso de galego".

Sobre este encontro, Pontón apuntou a que Feijóo debe "rectificar" a súa decisión de "defender que Madrid siga tomando as decisións" porque "estamos a ver que na práctica tomar decisións co esquema do que pasa en Madrid non se adapta a Galicia" e é "un erro". Respecto diso, tamén aclarou que "non se trata de ningún criterio ideolóxico".

Ademais, os nacionalistas tampouco ven con bos ollos a proposta do Goberno galego de optar por unha desescalada por áreas sanitarias, xa no caso de "Lugo e Ourense a área sanitaria correspóndese coa provincia".

Por tanto, para ela "é lóxico utilizar un criterio comarcal que teña en conta as realidades diferentes entre unha cidade e un pobo ou as contornas rurais". Isto, á súa vez, "é un exemplo práctico da necesidade que temos de pór en marcha un plan de desconfinamiento pensado desde Galicia".

PRECAUCIÓN. En calquera escenario posible, Ana Pontón sinalou un criterio esencial para todo tipo de medida destinada ao desconfinamento e é que debe realizarse "con garantías sanitarias, porque o primeiro segue sendo a saúde" da cidadanía e, ao seu xuízo, debe aplicarse "un principio de precaución".

Para iso, volveron a trasladar ao titular da Xunta a idea de instaurar un "protocolo de uso de máscaras que se repartan de forma gratuíta a toda a poboación" e, de feito, cren que deberían ser "obrigatorias" a través da súa repartición polas redes de atención primaria e as farmacias.

Á súa vez, reclama que os test masivos se realicen a todos os sanitarios, residencias e persoal de Servizo de Axuda non Fogar (SAF), para o que considera necesario que "se poña en marcha un plan de autoabastecemento nese ámbito", xa que "facer test e rastrexar o virus será clave para que o desconfinamiento sexa exitoso e non se dean pasos atrás".

COMPARECENCIA NO PARLAMENTO. Por último, a portavoz do Bloque volveu a instar a Feijóo a "comparecer cada semana na cámara galega" e deixar de "fuxir do Parlamento" no que ha só compareceu "unha vez" desde que se decretou o estado de alarma.

Ao seu xuízo, a cidadanía debe ver "que os grupos do Parlamento son capaces de chegar a grandes acordos de país" sobre "temas tan serios" como o desconfinamiento da Comunidade. Recrimínalle que no seu lugar "dea comparecencias na televisión pública instrumentalizada ao servizo do Goberno e do PP".