O BNG ameaza con mobilizacións se o Goberno non aplica a baixada de peaxes na AP-9

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, urxe ao Goberno central a aplicar as rebaixas acordadas nas peaxes da autoestrada AP-9 para este ano, pois o Bloque ameaza con chamar á sociedade galega a "mobilizarse" se non se realizan eses descontos "canto antes".

Tras unha nova subida "inadmisible" nas peaxes co comezo do ano, Rego quéixase de que o Goberno tivo tres semanas desde a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado –nos que se inclúen partidas para estas bonificacións– para negociar con Audasa e poder publicar o decreto que habilite as baixadas. Uns descontos que se atopan no acordo entre Bloque e PSOE para a investidura de Pedro Sánchez.

En rolda de prensa en Santiago, Rego emprazou ao Goberno a que cumpra cos acordos para que: libérese o tramo entre Vigo e Redondela; bonifíquense aos usuarios con polo menos dúas viaxes no mesmo día; á vez que non se aplique a subida do 1% anual acumulativa durante 20 anos, da que responsabiliza aos exministros de Fomento José Blanco (PSOE) e Ana Pastor (PP).