O BNG advirte que un dos catamaráns da Deputación está en perigo de afundimento

O portavoz do grupo provincial do BNG, Xosé Ferreiro, avisou do "perigo de afundimento" do catamarán da Deputación de Lugo que se atopa fondeado nas inmediacións da Escola de Piragüismo, no río Miño, á altura da capital lucense.

En declaracións aos medios de comunicación, Ferreiro lembrou que esa embarcación quedou fóra de servizo no momento no que o goberno provincial tomou a decisión de "privatizalo" e de deixar as rutas fluviais que se facían polo Miño en municipio de Lugo fose do programa oficial.

"Ao PSOE afúndenselle até os barcos", dixo Ferreiro, quen tamén lembrou que recentemente se investiu unha cantidade considerable" de fondos públicos nunha embarcación que agora "está a piques de afundirse".

Ao seu xuízo, esta situación é unha mostra máis "do desgoberno que reina na Deputación e da falta de atención ao propio patrimonio da institución".

Por iso, pediu a retirada dese catamarán de augas do Miño e lamentou a actitude dos socialistas, cuxos gobernos prefiren "privatizar os servizos e esquecerse de vixiar o seu funcionamento".

Neste caso, insiste, esquecéronse mesmo a atención a elementos patrimoniais da propia Deputación, como esa embarcación que se deteriora no Miño e que está punto de afundirse".