O BNG acusa a Xunta e o Goberno de "deixar tirada" a pesca galega ante o Brexit

A portavoz do BNG en Europa,, e a deputada do Parlamento de Galiciaacusaron este sábado á Xunta, ao Goberno central e á UE de deixar tirado ao sector pesqueiro galego ao non defender os seus intereses nas negociacións do Brexit.

Desde 2018 vimos alertando das consecuencias para Galicia da saída do Reino Unido da UE cun acordo que deixa a pesca no último lugar e lamentablemente estanse cumprindo os peores presaxios, reprochou a través de en un comunicado Miranda.

A portavoz do BNG en Europa cargou contra a neglixencia das administracións estatal e galega nas negociacións e di que, dado que o acordo aínda deberá ser ratificado no Parlamento Europeo, o BNG introducirá unha nova iniciativa na que reclamará compensacións e melloras nas condicións de acceso aos caladoiros.

A falta de acceso a unha parte do caladoiro terá un forte impacto comercial e económico no noso sector pesqueiro, asegurou Miranda, quen lembra que son miles as familias galegas que dependen do sector.

Pola súa banda, Rosana Pérez pediu a comparecencia urxente da conselleira do Mar, Rosa Quintana, para que dea explicacións sobre as negociacións.

Dados os resultados, queremos saber que se fixo e que non se fixo desde o Goberno galego e por que a pesca galega volve ser unha moeda de cambio.

O BNG lembra que leva presentando iniciativas no Parlamento Europeo desde 2018 demandando información sobre as consecuencias do Brexit para os sectores económicos como o pesqueiro e o téxtil.