El BNG acusa a Feijóo de "vender motos" en Bruselas y dejar fondos sin ejecutar

La representante del BNG ante las instituciones europeas, Ana Miranda, ha cuestionado la capacidad del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de hacer frente a sus compromisos, al asegurar que acude a Bruselas a "vender motos". En un comunicado, asegura que el jefe del Ejecutivo autonómico "dejó más de 1.400 millones de euros sin ejecutar" en Galicia procedentes de fondos de la Unión Europea en el periodo 2014-2020 y pone en duda su fiabilidad con las futuras ayudas susceptibles de ser atribuidas por la Comisión Europea.

"Estamos ante un Gobierno ineficaz y poco fiable", indica la representante del BNG acerca del actual Ejecutivo de la Xunta, presidido por Feijóo, líder del PP gallego. En el comunicado, el BNG reprocha a Feijóo que viaje a Bruselas para "presumir de su gestión" y para "hacerse fotos turísticas e irrelevantes, el día antes de que A Mariña viva una jornada de huelga general ante la grave crisis industrial que atraviesa esa comarca".

Para Miranda, "es terrible que Feijóo vaya a Bruselas a presumir de gestión cuando la realidad es que no sabe qué hacer con el dinero que recibe de Europa".

El BNG considera una "total irresponsabilidad" que la Xunta "no invierta hasta el último euro que viene de Bruselas", especialmente de fondos susceptibles de "solventar múltiples problemas" de desempleo, de desmantelamiento industrial o de índole demográfico y de emigración de jóvenes.

Miranda advierte de que Galicia podría beneficiarse en los próximos años tanto de fondos ordinarios de cohesión como de extraordinarios del programa Next Generation, pero apunta que el Gobierno autonómico "no muestra información pública de cómo va a gastar" ese dinero y "no facilita participación".

Miranda y la líder del BNG, Ana Pontón, ya expresaron el pasado 1 de junio esas preocupaciones a la comisaria europea de Política Regional, Elisa Ferreira, concluye la nota.