O BNG abandona o pleno na designación do debate da AP-9

Os seis deputados do BNG abandonaron este martes o pleno do Parlamento galego para non participar na votación que designa aos parlamentarios que representarán a Galicia no Congreso no debate da proposición de lei de transferencia da AP-9, ao entender que a mesma é "fraudulenta".

De maneira previa ao comezo da votación, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu a palabra para explicar a marcha do seu grupo, ao non entender que nesa votación vaia decidirse que o partido que escribiu "desde a primeira liña á última" da proposta que se vai debater en Madrid, non poida defendela.

Tal e como incidiu, desde o Bloque deron a "batalla" por defender esta iniciativa, polo que deixalos fóra non é "presentable" desde o punto de "vista ético e democrático".

Neste sentido, lamentou que quen van defender esta lei, por contra, son grupos "que non cren nela".

Por iso, os nacionalistas rexeitaron participar nunha "votación fraudulenta" e Pontón lembrou que "a democracia vai máis aló da aritmética".

Fronte a iso, o presidente da Cámara, Miguel Santalices, lembrou que os servizos xurídicos do Parlamento xa constataron que non existe "irregularidade" ningunha na citada votación.