"Con El Bierzo se reforzaría esa Galicia rural e interior que tiene los mismos problemas"

Iván Alonso es secretario general de Coalición por El Bierzo, formación que llevó al Parlamento gallego, a través del BNG, una proposición no de ley para instar a la Xunta a estudiar la unión de esta comarca a Galicia como provincia. Así, llaman a suprimir una "frontera administrativa" que traba los "lazos de hermandad" entre ambos territorios y sus conexiones económicas, culturales, de servicios y de infraestructuras.

¿Por que sería bueno para El Bierzo ser la quinta provincia gallega?

Lo que es bueno para El Bierzo es que los bercianos se pronuncien. Ese es nuestro cometido. Lo que queremos es poner encima de la mesa esa opción, dentro de las que ya existen. Hay razones históricas. Mucha gente desconoce que es el bicentenario de la provincia de El Bierzo de 1821, que englobaba los actuales ayuntamientos del Consejo Comarcal de El Bierzo, Valdeorras y la franja lucense de Visuña-Soldón, junto con la incorporación en 1822 del valle de Laciana. Es muy importante hablar de esta parte del territorio, donde existe una frontera administrativa que es un auténtico atraso en pleno siglo XXI, con una democracia consolidada y una Constitución. No pueden lastrarnos fronteras artificiales y las configuraciones provisionales de las provincias de 1833, con errores de bulto.

¿Y qué ganaría Galicia con ello?

Si los bercianos se decidieran por la incorporación, reforzaría el peso rural de esa Galicia interior que tiene los mismos problemas y cuestiones demográficas de El Bierzo. Galicia al menos tiene una ventaja administrativa frente a Castilla y León: independientemente de que sean capitales o no, trata a sus ciudades como si lo fueran, como Ferrol o Vigo. Ya nos gustaría que la Junta lo hiciera así con Ponferrada, la sexta más poblada de la comunidad, y El Bierzo, que supera los 120.000 habitantes.

Hay iniciativas que pretenden que León sea autonomía propia. ¿Por qué sería mejor ser provincia en Galicia que en este León solo?

La última macroencuesta de InfoBierzo habla de que la aceptación en Galicia de El Bierzo como quinta provincia u otra figura administrativa roza el 80%. En cambio, ante la cuestión de ser la décima provincia en Castilla y León o una en una autonomía leonesa, tanto castellanos como leoneses son totalmente contrarios. Prefieren de manera abrumadora que El Bierzo siga como está. Y hay una buena parte de El Bierzo que no quiere seguir como está. Primero porque quieren recuperar una institución propia, más fuerte que un consejo comarcal que en 30 años no ha acogido grandes competencias ni solucionado gran parte de los problemas de El Bierzo. Además, estamos en una comunidad y una provincia que no sentimos como tal.

También se han dado los casos recientes de Porto de Sanabria, en Zamora, o Fuente de Oliva, en El Bierzo, que pedían unirse a Galicia. ¿Al final es todo una reacción frente a un centralismo de la Junta e incluso de la Diputación de León?

Sobre Fuente de Oliva, Feijóo expresó su preocupación y simpatía instando a la Junta a una suerte de reuniones. Y es lo que nosotros queremos, que las dos hablen. Efectivamente existe un centralismo brutal. Tenemos el enemigo en casa. No tenemos una Administración autonómica que pelee por proyectos para El Bierzo o que entienda que es una oportunidad como el centro del noroeste y no el extremo de la autonomía. Y lo mismo sucede con León. ¿A quién se le ocurre que las dos principales ciudades de una provincia no estén conectadas por alta velocidad y que esta tire para Asturias dejando olvidados El Bierzo y Valdeorras? Este agujero de infraestructuras también se da con el corredor atlántico. Y la autovía Ponferrada-Ourense lleva diez años de estudios. ¿Cuándo aparecerá en el BOE una inversión para empezarla? La comunidad tiene mucho peso para priorizar infraestructuras.

Hablaba del apoyo social de la iniciativa. No obstante, su partido, que representa esta sensibilidad, no tiene presencia en la Diputación.

La Diputación nos da igual. Tenemos dos consejeros en el consejo comarcal, suficiente para elevar estas cuestiones a la Junta, como en la moción aprobada en enero con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PP, para instar a la Junta a celebrar el bicentenario de la provincia y el 30 aniversario del consejo; a que haya un diálogo permanente con la Xunta para estas cuestiones y a realizar estudios sobre el encaje territorial de El Bierzo. Nos quedaba presentar una moción en el Parlamento gallego, que hacemos por mediación del BNG. Adelantamos la posibilidad de tener los cauces necesarios para incorporarse a Galicia si los bercianos así lo deciden.

Habría que sacar adelante una ley orgánica en las Cortes y cambiar el estatuto de autonomía de Galicia. Parece complicado.

Sí, pero habrá que darle alguna solución a lo que el pueblo berciano demande. No estamos rompiendo con la empresa, no nos vamos de España; estamos cambiando de sección, de textil a perfumería.

¿Han contactado con la Xunta?

La iniciativa parlamentaria está planteada y quien tenga alguna duda estaríamos encantados de que nos llamen para contarles por qué la presentamos. El PPdeG y el PSdeG no han llamado aún, pero aquí estamos para atenderlos.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, la tachó de "afanes imperialistas del nacionalismo".

Me avergüenzo que el vicepresidente y portavoz de la Junta haya hecho unas manifestaciones tan desafortunadas, porque a lo mejor, si hablamos de imperios y colonias, el primero es Castilla y León y el segundo El Bierzo. Es un señor que está en Valladolid y desconoce el territorio. Me esperaba diálogo, comprensión, poner sobre la mesa soluciones y, por qué no, que haya reuniones con la Xunta con luz y taquígrafos. La Diputación no se ha pronunciado, pero si se quejan del centralismo de Valladolid, nosotros del doble centralismo de Valladolid y León. Que empiece por delegar los planes provinciales al consejo comarcal, como marca el estatuto de la comarca.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Diálogo, diálogo y diálogo. Deben hacerse estudios desde todos los puntos -estadísticos, económicos, estratégicos, de infraestructuras, de permeabilidad entre el territorio...- y sobre todo dar a conocer en Santiago y Valladolid la opinión de los bercianos.

No queremos romper con la empresa, no nos vamos de España; estamos cambiando de sección, de textil a perfumería

Tenemos más relación con Lugo y Ourense que con Soria e incluso la montaña leonesa

¿Por qué cree que los gallegos son más favorables a esta cuestión?

No descubro nada si hablo de los lazos afectivos, familiares, laborales, culturales, de la propia idiosincrasia de los bercianos y su turismo en Galicia... Hay una cuestión de paisaje, de clima. Tenemos más relación con Lugo y Ourense que con Soria e incluso con la montaña leonesa o con Sahagún. Compartimos economía con la pizarra y con productos agroalimentarios como el botillo, el mencía, el castaño...

¿La pandemia ha servido para ratificar la idea de reforzar la unión?

Ha sido la prueba del algodón. Con la pandemia muchos bercianos se han dado cuenta de que no pueden venir de Valdeorras a El Bierzo y viceversa, pese a que tenemos ya no solo una relación familiar, sino de trabajo, como con la pizarra. Y no es de recibo que con toda nuestra población tengamos que desplazarnos unos a León, Salamanca o Valladolid y otros a Ourense para contar con un servicio de Radioterapia. ¿No sería más normal unir estas cartillas, e incluso de poblaciones de Lugo, y tener el hospital de El Bierzo como referencia al tener categoría de hospital universitario? Y más con una autovía que te dejaría a 15 minutos. Son cuestiones inaceptables. ¿Por qué no tenemos esos polos estratégicos intermodales que siempre van para León?