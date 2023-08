Betanzos levanta as restricións de consumo de auga por norovirus

O Concello de Betanzos levantou as restricións de consumo de auga do servizo de abastecemento despois de recibir a comunicación de Sanidade indicando de que as últimas análises cualificasen a auga como "apta" para consumo.

Deste xeito, informa, "ponse fin as restricións iniciadas o pasado 22 de xullo ao coñecer que os resultados das probas feitas o 20 do mesmo mes pola empresa concesionaria daban presenza de norovirus".

Desta forma, levántanse as restricións en todo o termo municipal incluídos os núcleos que dependen do depósito de Xanrozo como A Graña, Guiliade, Piadela, Viladesuso, Castro, Infesta, O Farragoto, Abelasres e parte da Condomiña despois de que, após o tratamento feito pola empresa, tamén se conseguise eliminar a presenza de norovirus.

O Concello e a empresa concesionaria mantiveron até este xoves o servizo de abastecemento a través de tres cisternas que cada día renovaban a auga e mediante as cales se repartían 15.000 litros. Entre as actuacións levadas a cabo por parte do goberno local tamén se atopaba a entrega de garrafas de auga.

Ademais da denuncia feita ante o xulgado para que se investigue a orixe das verteduras no río, o consistorio insistiu en que por parte de Augas de Galicia fágase un estudo no río "para determinar os puntos de vertedura augas arriba da captación de auga municipal no río Mendo xa que todos os resultados e mostras feitas por Viaqua indicaron presenza de norovirus no río".