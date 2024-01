Besteiro traza un plan para subir al 20% el peso de la industria en el PIB

El candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, le trasladó a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) su intención de trabajar para "recuperar a potencia industrial" de la comunidad y que el peso de este sector en el PIB gallego suba hasta en 5 puntos, lo que significa pasar de poco más del 15% actual al 20% que siempre aconseja la Unión Europea.

En declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, el aspirante socialista evidenció la "preocupación" de su partido por la situación industrial en la comunidad tras años de gobierno del PPdeG. Por ello, el PSdeG se propone aumentar la "capacidade industrial" en Galicia para conseguir un "futuro mellor" para los trabajadores gallegos y para ello apuesta por mantener un "diálogo racional e normal" con el empresariado de la comunidad.

Para aumentar el peso de la industria, Besteiro ve importante apoyarse en las medidas que está llevando a cabo el Gobierno central y en la llegada de fondos europeos, para lo que es esencial poner fin a las "trabas burocráticas" que frenan nuevos proyectos. Pero además, expone los cinco ejes de su plan: "Enerxía, industrialización, colaboración publico-privada, rede laboral e rede social".

Así, Besteiro prometió apoyo a las empresas gallegas para que entre todos Galicia recupere presencia industrial en "un marco moi competitivo", ya que el empleo industrial es además "o mellor retribuído", lo que "freará a fuxida de mozos preparados que saíron de Galicia na última década". Por ello, el lucense aspira a "reter esa man de obra cualificada" con una puesta por toda la industria posible: la del mar, la pesada, la electrointensiva, la forestal o la agroalimentaria», resumió.

Por su parte, Vieites insistió en que el nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones en Galicia "debe ser sensible" a las necesidades de las empresas y "debe ser consciente do papel capital que xogan na xeración de riqueza e de emprego". "Desde a CEG pedirémoslle que aposte, definitivamente e sen condicións, pola plena igualdade de trato da nosa comunidade no ámbito estatal".

Por ello, aspira a que de las urnas salga "un goberno comprometido con Galicia e esixente con España e Europa na defensa dos nosos intereses". Pero sobre todo, un ejecutivo "estable", dijo. "Non temos medo a ningún goberno, sobre todo que sexa estable". En ese sentido, el responsable de la patronal gallega aprovechó para exigir de nuevo "infraestruturas" ya que considera que son básicas para no aislar a Galicia y mantener la competitividad.

Precisamente José Ramón Gómez Besteiro también abordó con la CEG la polémica del Ave a Portugal, un proyecto que considera "prioritario e irrenunciable" por el que "o PP de Feijóo e Rueda nunca fixo nada". Así, frente a las "voces do Goberno rexional de Madrid que propón que este enlace [Vigo- Oporto-Lisboa] non se realice en favor da conexión de Lisboa con Madrid", el PSOE si defiende la conexión de alta velocidad de Galicia y Portugal, tanto para personas como mercancías, lo que "multiplicaría exponencialmente o crecemento da eurorrexión e coincide cos obxectivos da UE para a descarbonización", explicó Besteiro.

En esta línea, el lucense destacó que la conexión sur es "irrevogable" ya que "conta co apoio dos gobernos socialistas de España e Portugal e non é negociable", dijo en una jornada en la que en el PSdeG hubo voces críticas, como Formoso o Abel Caballero, con el silencio de la Xunta ante la estrategia de Ayuso de priorizar Lisboa-Madrid y no Lisboa-Vigo.

Sin embargo, el PP ve una "desfachatez" esas críticas cuando es el Gobierno de España el apostó siempre por Madrid-Lisboa en detrimento del corredor atlántico.