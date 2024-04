Besteiro propone cinco acuerdos de país para "avanzar" en una "Galicia protagonista"

El portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado durante su intervención en la debate de investidura una "Galicia protagonista" y ha propuesto cinco acuerdos de país en vivienda, sanidad, economía, impulso del gallego y financiación local para "avanzar" y "paliar os déficit".

El dirigente socialista, que ha avanzado el voto en contra de su formación a la investidura del candidato popular, ha intervenido este jueves por primera vez en el Hemiciclo de la Cámara gallega después de regresar a la política gallega el año pasado. Besteiro volvió a la primera línea tras permanecer casi ocho años apartado por unas investigaciones judiciales que quedaron archivadas y con la jueza de las causas apartada por dilaciones indebidas.

Precisamente, tras esta experiencia, ha aprovechado su estreno en el Pazo do Hórreo para defender una política "vigorosa pero limpa". "Sei do que falo cando lles digo que nada xustifica nin nada valida tentar destruír a vida dunha persoa por un obxectivo político", ha sostenido.

Dicho esto ha hecho una "radiografía da Galicia real" al describir las dificultades con las que se encuentra en su día a día una pareja de 30 años, con una hija menor, en asuntos como la vivienda, la sanidad, y la conciliación. Y es que, el portavoz parlamentario del PSdeG ha considerado que Galicia "non pode ser simplemente unha administrada do mesmo xeito que unha asesoría atende aos seus clientes" y ha reclamado a Rueda "ambición de país" para lograr una "Galicia protagonista".

En este sentido y tras señalar que en materia económica, Galicia crece menos que el resto de España con un gobierno de la Xunta "conformista e acomodado" sin "pulo político propio". "Estivo máis preocupado de construír relatos políticos e electorais que de buscar os resortes e as oportunidades para unha Galicia mellor", le ha reprochado a Rueda, antes de criticar también que el candidato popular "tardase menos en falar do Goberno do Estado", para atacarlo, que en hablar de los servicios públicos y los problemas de la comunidad.

Tras arrojar datos sobre una comunidad gallega que va a menos velocidad que el Estado y con el objetivo de materializar los avances necesarios para lograr la "Galicia que verdaderamente pode ser", ha propuesto cinco acuerdos sobre los que, conforme ha indicado, girarán las prioridades de los socialistas en la XII Legislatura. En primer lugar ha planteado un plan de vivienda que permite la construcción de 2.500 viviendas públicas al año, permita declarar con celeridad las zonas tensionadas y regule la proliferación de viviendas turísticas. "En Galicia alugar unha vivenda nalgunhas zonas urbanas supón máis da metade do salario da xente nova", ha advertido para avisar también de la "especulación" que "dinamita" el mercado.

Tras ello, ha vuelto a referirse a esa "pareja" que "ten que esperar sete, dez ou 12 días para ter unha cita no centro de saúde" para reivindicar un pacto de país para "blindar a sanidade". Con este objetivo, ha propuesto un plan extraordinario de contratación de profesionales sanitarios y un sistema de triaje que consiga que toda persona tenga en Atención Primaria un profesional adecuado en 48 horas.

🔴 #DEBATEINVESTIDURA

Besteiro (PSdeG) propón un plan de contratación do persoal sanitario "para que toda persoa sexa atendida por un profesional en atención primaria en 48 horas". "Un acordo de país para que blindemos a sanidade pública".

Máis info 👉https://t.co/1ITOYoBgNn pic.twitter.com/vKedRaJaxh — G24 (@G24Noticias) April 11, 2024

El socialista, que también ha abordado las dificultades en conciliación y la falta de plazas públicas en residencias para mayores, ha analizado la gestión del empleo por parte de los gobiernos del PP y ha emplazado a Rueda a ejercer las competencias en industria que el Estatuto de Autonomía da a Galicia. "É necesario crear un ecosistema económico, conformado por enerxía, empresas, industria e con seguridade xurídica. Este é o noso terceiro gran acordo de país", ha dicho en un discurso en el que sostenido que los populares son los responsables de que en Galicia no haya una buena planificación del potencial energético. "E esa falta de modelo trasládase a toda a economía industrial de Galicia", ha apuntado.

En su discurso, asimismo, ha instado al Gobierno gallego a "aproveitar cada céntimo dos fondos europeos para modernizar o sector pesqueiro" y ha emplazado a la nueva Xunta a frenar la sangría del cierre de explotaciones y abandono del rural como mejor prevención para el monte gallego.

El socialista ha lamentado que el PP entienda el medio ambiente como "unha moda" y ha avisado de que muchos gallegos están preocupados porque llevan dos años escuchando que hay una industria –en referencia a Altri– que va a ser "boísima" porque iba a crear 2.500 empleos. "E resulta que agora non paran de ler que todo pode ser unha farsa para instalar unha gran celulosa", ha señalado para incidir en que hay "cousas raras" que requieren "explicacións".

El cuarto de los grandes acuerdos propuestos por Besteiro se centra en la "defensa do galego". "Non entendemos que o presidente do Goberno galego e o seu partido votasen en contra do uso do galego varias veces: no Parlamento de Galicia, no Congreso dos Deputados, no Senado e que tentasen bloquealo na Unión Europea", ha afirmado.

Besteiro, que ha manifestado su deseo de que en esta legislatura se compense "todo o dano feito" al idioma de Galicia, ha criticado también que en los medios públicos solo se pueda "ver a Rueda facendo deporte, bailando reguetón ou o que sexa".

El portavoz parlamentario del PSdeG ha encarado los últimos minutos de su discurso preguntado a Rueda "para que quere ser presidente" y le ha subrayado que Galicia "merece un presidente e un goberno con ambición de construír país". "Cando un partido como o seu leva 15 anos gobernando, as competencias exércense e amplíanse se hai verdadeira ambición de país", ha dicho.

🔴 #DEBATEINVESTIDURA

Besteiro (PSdeG): "Entre Galicia e o Partido Socialista non deixaremos de elexir Galicia, ten vostede o meu compromiso persoal, pero pídolle o mesmo [...]. Ata agora, na miña opinión, non o fixo así".

Máis información 👉 https://t.co/EKNkpRdN4W pic.twitter.com/OYXfsUPb8A — G24 (@G24Noticias) April 11, 2024

Todo ello antes de lanzar su última propuesta para llegar a un pacto de país. En este caso en materia de financiación local para "terminar cos problemas da infrafinanciación e competencias impropias".

"Non teña dúbida de que discreparemos co Goberno do Estado cando creamos que esa crítica está xustificada", ha apuntado el socialista, que ha señalado que "entre Galicia e o PSOE", no dudará en "elixir Galicia e os intereses dos galegos e galegas".

Por último, en una intervención a la que dará réplica por la tarde el candidato popular, Besteiro ha dejado claro que su formación "sempre actuará con responsabilidade e ambición de país" y se ha comprometido a trabajar "pola Galicia que pode ser".