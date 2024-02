Besteiro, tras los peores resultados del PSdeG, trabajará desde la "oposición"

El candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha admitido este domingo la derrota de su formación en las elecciones de este 18 de febrero y ha prometido trabajo de "oposición" desde el Parlamento gallego.

De este modo, Besteiro tomará posesión de su acta como diputado en la Cámara gallega y abandonará el asiento que ocupa en el Congreso desde las elecciones de julio a las que concurrió como cabeza de lista por la provincia de Lugo.

"Ningún cambio es fácil ni se consigue de la noche para la mañana", ha señalado después de que los resultados confirmasen los peores pronósticos para el PSdeG, ya que el dato cosechado por Besteiro es el peor de la formación en unos comicios autonómicos.

Besteiro ha seguido a puerta cerrada el escrutinio junto a sus colaboradores más cercanos, entre los que se encuentran el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, y el secretario de organización, José Manuel Lage, quienes fueron dos de sus principales valedores para ser el aspirante a la Xunta.

Tras ello, el aspirante del PSdeG ha comparecido rodeado de buena parte de su equipo, de cargos del partido y de los candidatos por las cuatro circunscripciones quienes han dedicado un sonoro aplauso a Besteiro.

En esa intervención realizada al filo de las once de la noche, ha apuntado que el partido no obtuvo el resultado esperado pero ha incidido en que es un objetivo que no se cumple "por ahora" ya que confía en la posibilidad de cambio si el PSdeG es "capaz de articular consolidar un proyecto que sea reconocido entre la ciudadanía" y sea la "alternativa real y segura" en Galicia.

Esa alternativa, ha incidido, debe tener "el nombre del PSOE" y, por ello, a sus votantes les ha pedido ilusión porque "hoy comenzamos una nueva etapa".

Besteiro ha defendido el "compromiso inquebrantable" que el PSdeG tiene con Galicia y que mantiene intacto para "dar respuesta" a todos quienes desean un futuro mejor. Ha insistido en que desde el Parlamento realizará una tarea de "oposición" con la que buscará "traer a Galicia las mejores oportunidades" mediante una "política útil y sin trincheras".

"No les vamos a defraudar, desde la oposición vamos a trabajar para aquello que sea lo mejor para los gallegos. Hoy iniciamos una nueva etapa en la que reafirmamos nuestro compromiso con la mayoría social para nuestro país", ha expuesto Besteiro.

Finalmente, ha confirmado que antes de comparecer ante los medios, telefoneó al líder del PP gallego, Alfonso Rueda, para felicitarle por la "mayoría" conseguida por los populares, la quinta consecutiva del partido.

Los socialistas somos demócratas y aceptamos sin reservas el mandato de las urnas", ha esgrimido Besteiro en una intervención en la que no ha hecho autocrítica.