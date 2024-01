Besteiro ironiza con el programa del PPdeG: "Vai facer en catro anos o que non fixo en 15"

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha ironizado este domingo con el programa electoral del PPdeG que ha resumido como: "Imos facer nos próximos catro anos o que non fixemos nos últimos quince", ha señalado. En un acto en Redondela, ha demandado non perder máis oportunidades para Galicia".

Tras la presentación este fin de semana del programa electoral del PPdeG, con 870 medidas, el candidato socialista ha bromeado: "Resúmovolo, di: imos facer nos próximos catro anos o que non fixemos nos últimos quince",recalcó, para alegar que no resulta creíble porque "a metade das cousas que están a prometer xa non se poderían facer cos orzamentos de 2024".

El socialista ha criticado que el popular Alfonso Rueda "sáenos caro" a los gallegos y ha avisado de que está "preso de Ayuso e Feijóo". En un acto con unas 300 personas —según ha informado el PSdeG— en el que ha estado acompañado de la portavoz del PSOE, Esther Peña, la cabeza de lista por Pontevedra, Elena Espinosa, y la alcaldesa, Digna Rivas; Besteiro ha lamentado que Galicia "perde moitos cartos e oportunidades económicas" por el "pouco peso político" del candidato del PP.

En esta línea, y después de ser arropado este sábado en Lugo por el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez; Besteiro ha dicho que "a falta de liderado de Rueda" hace que Galicia "pague as consecuencias do PP que manda, de Ayuso, aliada co PP de Portugal para rexeitar o AVE a Galicia e priorizar a conexión Lisboa-Madrid, ante a impasibilidade do candidato do PP galego". "Non queremos un Rueda calado, recibindo ordes de Madrid contra os intereses de Galicia", ha enfatizado.

Frente a ello, Besteiro se ha comprometido a "priorizar o Ave Vigo-Oporto- Lisboa", que resulta "esencial para a economía" gallega y para lo que cuenta con el apoyo de los socialistas de Portugal. Por ello, el dirigente socialista ha avanzado que va a pedir "un pronunciamento expreso" de Rueda y del PP para modificar los reglamentos europeos e incorporar a la línea de la Red Transnacional Europea en abril, permitiendo introducir pasajeros y mercancías.

Durante su intervención, también reivindicó la gestión del Gobierno para "situar a AP-9 no camiño da gratuidade" y defendió que la decisión de la gratuidad "tomarase a través dun goberno durante 4 anos con Pedro Sánchez á fronte, pese a quen lle pese".

Tras 15 años de gobiernos del PP de Rueda y Feijóo "botándolle a culpa a todo o mundo, é o momento de que Galicia lle diga non ao PP e si a unha Galicia mellor representada e liderada polo proxecto socialista", concluyó.