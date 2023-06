Besteiro no descarta ser el candidato a la Xunta

Tras la constitución este sábado de las corporaciones locales, los partidos centran ya toda la atención en las elecciones generales a poco más de un mes para esa cita con las urnas. José Ramón Gómez Besteiro, al frente de la lista del PSOE al Congreso por la provincia de Lugo, asegura estar volcado en esa nueva prueba de fuego electoral, aunque deja la puerta abierta a postularse para ser candidato a la Xunta. En todo caso, afirma que no es una cuestión que centro ahora su atención y asegura que no tiene tomada la decisión de si se presentará a las primarias del PSdeG, que se celebrarán en septiembre. "Só penso no 23 de xullo", incidió Besteiro en una entrevista emitida este domingo en Radio Galicia-Cadena Ser.



"Cando se convoquen, falaremos de todo iso", añadió, manteniendo la incógnita sobre su futuro político a medio plazo. En este punto, dijo que al PSOE "nin lle ocupa nin lle preocupa" en estos momentos que pueda haber un adelanto electoral en Galicia, pues todos los esfuerzo están volcados en los comicios generales y en que Pedro Sánchez revalide la presidencia del Gobierno.

Con ese objetivo, Besteiro se comprometió a "dalo todo" para que con su contribución y la del partido "as cousas de Lugo e de Galicia non volten quedar nun caixón como quedaban cando gobernaba o PP". El ya exdelegado del Gobierno —un cargo que ocupó apenas dos meses, desde la marcha de José Miñones al Ministerio de Sanidad hasta su salida del puesto para encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por la provincia de Lugo— agitó la bandera del miedo a los recortes y los pactos con Vox si el PP gana las elecciones.



"Baixo a premisa da austeridade, volverán os recortes que son os que prexudican á inmensa maioría dos cidadáns", vaticinó el político lucense, que también remarcó que "PP e Vox é o mesmo". Por eso, señaló que los votantes deberán elegir el 23-J entre dos modelos: "o do PP derechizado" o el de la "ampla maioría que vai representar o PSOE". Al respecto, Besteiro llamó a los ciudadanos a reflexionar sobre "o moito que se xogan". "Tarde se pode piar se o PP chega ao Goberno", insistió.

Siguiendo en esa línea de alertar sobre los efectos de un cambio en La Moncloa, aseguró que las bonificaciones, ayudas, desarrollo de infraestructuras o la "protección" de los pensionistas "corren serio risco" si asume la presidencia Alberto Núñez Feijóo, del que criticó que "venda a pel do oso antes de cazala", en alusión a una posible victoria electoral. "Creo que o PP incurre nunha prepotencia que non vai ter rédito electoral", dijo.



Frente a eso, el socialista habló de "logros económicos" del PSOE y buena gestión. Y destacó la "potencia en inversións" del Estado en Galicia a través de los presupuestos generales y de los fondos europeos de recuperación para proyectos "que van cambiar a faciana económica de Galicia".



Sobre la renuncia de José Manuel Baltar a presidir la diputación de Ourense, Besteiro no lo ve como un cambio de era sino más "Baltarismo sen Baltar".