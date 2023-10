El diputado lucense del PSdeG y exlíder del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha confirmado este lunes lo que era un secreto a voces: que se presentará a las primarias de la formación para elegir a su candidato a presidir la Xunta, que se celebrarán a finales de este mes de octubre.

É unha honra para min anunciar que concurrirei ás primarias do @PSdeG para encabezar a candidatura á @xunta



Poño a miña experiencia na política municipal, provincial e estatal a disposición do meu país e do meu partido.#Galicia #ParlamentoGalicia #PSdeG #PSOE #Besteiro #Xunta pic.twitter.com/3rnp5E4spT