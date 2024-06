Besteiro avisa al PSOE de O Carballiño que habrá "consecuencias" por su pacto con el PP

PP y PSOE escenificaron este miércoles el sorpresivo pacto alcanzado el martes para repartirse el bastón de mando en O Carballiño de tal manera que los socialistas, con el actual alcalde, Francisco Fumega al frente, seguirán en el gobierno en los próximos dos años, para dar paso a los populares en la recta final de la legislatura. Fue durante la celebración de un pleno extraordinario en la que el regidor defendió la alianza como vía para "desbloquear" la situación actual.

La entente ha abierto una nueva crisis en el seno del PSdeG, cuyo secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, advirtió el miércoles que abrirá expedientes a los concelleiros carballineses. "O PP é un partido absolutamente respectable, pero nós non gobernamos co PP. Somos a alternativa ao PP", remarcó. El lucense recalcó que este movimiento de fichas carece de la autorización de la cúpula que encabeza, una postura compartida con la dirección provincial y con la federal.

"Cando se traspasan determinadas liñas vermellas, ábrense expedientes informativos", advirtió a los díscolos, para los que habrá "consecuencias políticas". Convencido de que "hai outras formas de dar estabilidade", el líder del PSdeG señaló que los populares podrían haber apoyado a Fumega en su gestión sin tener que "entrar en ningún tipo de acordo".

En cambio, el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, sí defendió el acercamiento de posturas "para dar estabilidade" al ejecutivo de Francisco Fumega, que desde las municipales de mayo de 2023 gobernaba en minoría con seis ediles de los 17 que integran la corporación. Ahora, los socialistas contarán con el respaldo de los cinco representantes del PP. Enfrente, Espazo Común, la formación que encabeza el exsecretario del PSdeG Pachi Vázquez, con cinco concejales. La intención de la formación era tratar de forzar este mismo miércoles en el pleno una moción de censura para desbancar a Fumega.

Del lado del BNG, que cuenta con un edil, la portavoz nacional, Ana Pontón, tachó de "disparate" un acuerdo de gobernabilidad que, vaticinó, será "prexudicial" para O Carballiño.

Durante la celebración de un pleno en el que los nuevos aliados se conjuraron para sacar adelante una modificación de crédito por más de 400.000 euros, según informó La Región, el alcalde defendió que le resultaba "imposible" seguir en minoría, sin poder "aprobar orzamentos". Con el respaldo del PP, señaló que es tiempo de "empezar a traballar en tódalas direccións".

Respuesta socialista al pacto en O Carballiño

Avanzada la tarde, el PSdeG refrendó una comunicado que la comisión ejecutiva nacional de la formación gallega, "a través da Secretaría de Organización e en coordinación coa Executiva Provincial de Ourense e a Executiva Federal do PSOE", que el acuerdo entre los de Fumega y el PP "non conta coa autorización do Partido Socialista".

Si "se materializa", la formación promete adoptar "todas as medidas previstas nos estatutos" y en la normativa del partido contra los ediles que "desatenderan o mandato dos órganos de dirección".