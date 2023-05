Besteiro, sobre el apoyo a la ley del litoral: "El PSdeG está en la senda de la seguridad jurídica"

El delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha negado este miércoles que existan incoherencias entre el mensaje del PSOE gallego y el Ejecutivo central respecto a la Ley autonómica de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia porque el "PSdeG está en la senda de la seguridad jurídica". En declaraciones a los medios tras un acto en Santiago, se ha pronunciado así después de haber desautorizado en la víspera la postura del líder del PSOE gallego, Valentín González Formoso, que la semana pasada anunció que respaldaría la tramitación de la propuesta de ley del litoral presentada por la Xunta pese a que el Gobierno apuesta por una reforma del Estatuto de Autonomía para que Galicia se haga con estas competencias.

Ahora Besteiro ha negado que existan incoherencias porque "el PSdeG defiende la seguridad jurídica" y así se verá durante la tramitación parlamentaria. Por tanto, a su juicio, "no hay nada que abordar" con González Formoso a este respecto tal y como se verá "cuando se tramite ese proyecto de ley".

Así las cosas, el delegado del Gobierno en Galicia ha subrayado que lo que "parece incoherente" es el posicionamiento de la Xunta, que a su juicio con el impulso de esta norma quiere crear problemas donde no los hay ya que, hasta la fecha, todas las solicitudes o peticiones para mantener concesiones "se han resuelto favorables". De este modo, Besteiro ha abogado por imitar el camino iniciado por otros territorios del Estado que para asumir estas competencias han modificado sus estatutos y no abierto un camino legislativo que "no se sabe" cómo acaba.

"Lo que quieren los ciudadanos, empresarios y trabajadores es seguridad jurídica y para ello el mejor camino es que la vía del diálogo se abra y se mantenga", ha expuesto Besteiro, que cree que "no hay mayor muestra de incoherencia" que crear un problema.