Bescansa di que fará unha "reflexión" tras perder as primarias en Galicia

A aspirante a liderar Podemos Galicia Carolina Bescansa, que este xoves perdeu as primarias contra Antón Gómez-Reino, dixo que hai que "facer unha reflexión" para analizar os erros que a levaron a perder no seu intento de ser a secretaria xeral da formación morada na súa comunidade.

Por agora, na súa comparecencia ante os medios de comunicación na capital galega, avanzou que non participará no Consello Cidadán Autonómico (CCA) coa intención de non interferir no funcionamento ordinario da organización nin "incomodar" a nova dirección. "Unicamente presentei a miña candidatura á secretaría xeral pero non á comunidade", esgrimiu respecto diso.

O portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino, gañou as primarias á Secretaría Xeral de Podemos Galicia, nas que competía coa deputada e fundadora da formación morada, Carolina Bescansa.

Gómez-Reino, candidato afín á dirección estatal, obtivo un respaldo do 54,98%, mentres que o seu opoñente do 45,02%, segundo informaron fontes do partido a Efe. Son as porcentaxes que evidencian o axustado resultado dunhas primarias nas que votaron 3.172 inscritos.

En todo caso, Gómez-Reino impúxose á compostelá neste proceso que comezou o pasado setembro, cando a anterior líder do partido de Pablo Iglesias en Galicia, Carmen Santos, anunciou a convocatoria da III Asemblea Cidadá, que culminou nesta xornada coa proclamación do gañador.

Carolina Bescansa perdeu a batalla tras a súa participación nun proceso no que moitas son as voces que viron no seu intento unha cruzada persoal contra o líder de Podemos, Pablo Iglesias, co que mantén unha relación moi distante desde a filtración dun documento no que Bescansa suxería un plan para desbancalo dese posto de cabeza.