Beiras: "Se En Marea interfire nas eleccións locais estariamos perdidos"

El histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras ha asegurado este sábado que si En Marea "interfire" en las elecciones locales de 2019, en el espacio de unidad popular estarían "perdidos".

Al término de una reunión ordinaria de la Coordinadora Nacional de Anova en el hotel Congreso de Teo, Beiras ha recordado que "a xénese da unidade popular dáse nos concellos".

"O proceso dunha estratexia para a unidade popular non comeza coa creación dun partido que sexa ferramenta nese proceso, senón que comeza co xurdimento dunha serie de alternativas e proxectos de unidade popular a nivel local e comarcal cando foron as eleccións locais de 2015", ha dicho a los periodistas.

Fue en los "feudos do Partido Popular" donde empezaron las mareas y se produjo "a derrota do PP en tres dos seus bastións primordiais: A Coruña, Santiago e Ferrol", por lo que ahora existe "un reto para as municipais" del año próximo.

"Que se reduplique e se amplíe (el espacio de las confluencias) e iso non pode ter interferencias", ha continuado.

Por eso espera que En Marea sea una "ferramenta" de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019.

Advierte que "se interfire" y "opera como un partido tradicional" al opinar y decidir sobre candidaturas municipales, el espacio de la izquierda rupturista se vería afectado.

"Entón, estariamos perdidos", ha subrayado Beiras, que pide "facer todo o posible para que non se poida converter isto nunha loita polo poder".

Espera que "En Marea recupere o proxecto inicial e o funcionamento da organización con respecto a ese proxecto" y respete al "motor, os pioneiros e os que crearon unha situación política distinta desde as eleccións de 2015", que son los movimientos locales.