La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ha convocado un total de 100 becas, cada una dotada con 10.000 euros, para cursar un ciclo de grado superior de Formación Profesional. Esta iniciativa busca incentivar el retorno de los jóvenes del exterior a Galicia.

Los beneficiarios de las becas podrán desarrollar sus estudios a lo largo de dos cursos del ciclo. La convocatoria ha sido publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia y cuenta con una inversión del Gobierno gallego de 1 millón de euros, según ha informado la consellería en un comunicado.

La medida está incluida dentro de la Estratexia Retorna 2020 y busca la vuelta de los gallegos, tanto emigrados como descendientes de estos, para así favorecer su incorporación y el de sus hijos en los centros de enseñanza secundaria de la comunidad, así como en el sistema universitario gallego.

De hecho, esta acción forma parte de las becas de excelencia Mocidade Exterior para jóvenes que deseen cursar un máster, así como las ayudas para estudiantes de grado retornados. Esta última es una medida incluida en el plan de excelencia para el sistema universitario gallego, para incrementar el número de alumnado iberoamericano en las tres universidades de la comunidad.

Las tres iniciativas tienen el objetivo común de promover que los jóvenes gallegos que residen en el exterior no solo estudien en Galicia, sino que se lleguen a incorporar al mercado laboral de la comunidad.

En el momento de la concesión de la beca, las personas nacidas en el extranjero deben acreditar estar vinculadas a un ayuntamiento gallego

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá este viernes y durará un mes. Las peticiones se tienen que presentar de manera obligatoria por medios electrónicos a través del formulario normalizado, que está disponible en la página web de la Xunta.

Con todo, en caso de no poseer DNI, NIE o certificado electrónico aceptado por la sede electrónica de la Xunta, la solicitud se puede presentar presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

REQUISITOS. Los jóvenes tienen que ser menores de 30 años en el momento de presentación de la solicitud, tener la nacionalidad española, residir en el extranjero en el año de la solicitud, y acreditar un mínimo de dos años de residencia en el extranjero que se cumplan antes de finalizar el plazo de presentación de la solicitud.

También es necesario o ser emigrante nacido en Galicia, o haber residido en la comunidad de manera continuada durante diez años con nacionalidad española antes de emigrar, o ser descendiente consanguíneo de una persona que cumpla estas condiciones y haber nacido en el extranjero. Además, tienen que cumplir los requisitos académicos de acceso a los ciclos de grado superior de Formación Profesional.

En el momento de la concesión de la beca, las personas nacidas en el extranjero deben acreditar estar vinculadas —residencia legal— a un ayuntamiento gallego y estar matriculado en el curso 2018/19 en un ciclo de formación profesional de grado superior sostenido con fondos públicos, tanto de régimen ordinario como de formación profesional dual.

Cada beca está dotada con una cuantía de 10.000 euros, de los cuales unos 5.000 se distribuirán en cada curso. Los pagos estarán condicionados a los requisitos de matriculación y rendimiento académico. Así, en el caso de no cumplir los requisitos de promoción al segundo curso y no poder matricularse en él, no se percibirá la ayuda en dicho año.