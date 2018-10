s candidatos á Secretaría Xeral de Podemos Galicia, Carolina Bescansa e Antón Gómez-Reino, formalizaron este domingo o seu voto para o proceso interno –que concluirá este martes– durante a III Asemblea Cidadá, que se celebrou no Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago.

Os tamén deputados no Congreso apelaron á participación para configurar unha organización "forte e de futuro" e que saiba "liderar o cambio" na Comunidade.

En declaracións aos medios, Carolina Bescansa asegurou que a súa candidatura, "encabezada por dúas mulleres" e seguida doutras dez persoas, apoia o "sentido feminino e feminista" das propostas de Podemos.

Ademais, explicou que o seu proxecto ten "como primeiro punto principal transformar o modelo produtivo galego" para "modificar o mercado de traballo", "dar saída á xente formada" e que os mozos "non se teñan que marchar" de Galicia. Para iso, Bescansa insistiu no "imprescindible" que é "porlle fin ao caciquismo e á corrupción".

Así, a candidata apostou por "abrir unha nova historia no país" que poña fin á "triste etapa de Feijóo" na Xunta. Neste sentido, aínda que chamou "forzas irmás" ás demais formacións que conflúen en En Marea, Bescansa suxeriu que Podemos ten a "responsabilidade" de "liderar o cambio" na Comunidade.

"AS BASES SOLICITABAN" O CAMBIO. Pola súa banda, Gómez-Reino valorou a "cita tan importante" para a organización que é a III Asemblea Cidadá, o inicio dun "cambio" que "levan moito tempo buscando, demandando e tratando de construír". "As bases solicitábano", asegurou.

En canto á súa candidatura, defendeu que os seus integrantes "levan moito tempo traballando" para Galicia tanto desde o Parlamento económico como desde o Congreso, "trasladando as demandas da cidadanía".

Así mesmo, Gómez-Reino chamou a que o proceso de primarias "enriqueza a organización" e a que, a partir da proclamación de resultados –este mércores, 25 de outubro– se poida "contar con todos os compañeiros e compañeiras".

"Queremos un Podemos Galicia que saiba construír maiorías sociais. Evidentemente, o desafío fundamental para 2019 é consolidar o cambio nas cidades, pero sobre todo pór sobre a mesa un proxecto para botar, dunha vez por todas, a Feijóo e ao PP do Goberno da Xunta", manifestou.

XORNADA. A III Asemblea Cidadá abriuse cunha presentación da xornada e os discursos de varios candidatos a integrar os Consellos Cidadáns Autonómicos do partido en Galicia, que tamén están chamados á renovación neste proceso.

Ao Palacio de Congresos e Exposicións, onde estaban incluídas as urnas para a votación presencial –a participación a través de Internet permanece aberta desde o xoves–, acudiron representantes políticos como a secretaria xeral saínte de Podemos Galicia, Carmen Santos, os deputados no Parlamento galego Paula Quinteiro, Marcos Cal e Luca Chao, así como a deputada no Congreso Ángela Rodríguez.