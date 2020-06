Beatriz Pino: "Estamos convencidos de que Cs entrará en el Parlamento"

¿Qué reto se fija Cs para el 12-J?

El de ser absolutamente decisivos, como ya lo fuimos en muchas ocasiones. Tenemos un objetivo marcado a fuego que es pelear por una Galicia más moderna y con más futuro y estamos convencidos de que vamos a entrar en el Parlamento. Salimos a por todas.

Las encuestas no ayudan.

Al final esto no es una cuestión de encuestas sino de tener muy claro lo que necesita nuestra comunidad. Galicia arrastra deficiencias estructurales que vienen de muy atrás fruto de tanta promesa incumplida por parte de PP y PSOE. Eso nos lastra y nos hace pagar peajes más caros respecto a la demografía, el abandono del rural, la precariedad laboral... Hablamos de demandas históricas que confirman que Galicia necesita más que nunca un proyecto de centro y en positivo como Cs.

¿Por qué no cuajó una coalición o alguna alianza con el PPdeG?

Fue una pena que no fraguase pero eso habría que preguntárselo a la otra parte. ¿Por qué el señor Feijóo puso el interés de sus siglas por delante del de todos los gallegos? Nosotros ya lo intentamos para el 5- A, porque aquí de lo que se trataba era de pelear para que no quedase ni un solo voto constitucionalista por el camino. Ciudadanos y PPdeG tenemos ejes de concepción política diferentes, pero coincidimos en que nos movemos en el marco constitucionalista y no se puede abordar la reconstrucción del país fuera de ese marco. ¡Y ojo que el escenario del 12-J no está tan claro! Y si al final vemos a los socialistas con los nacionalistas y los populistas de la mano haciéndose con la Xunta Feijóo tendrá muy complicado explicárselo a los gallegos. Ciudadanos solo pedía un acuerdo de mínimos, lo peleamos hasta última hora y tenemos la conciencia muy tranquila.

Pero el PP asegura que las exigencias de Cs eran muy elevadas.

Aquí no se trata de puestos ni sillones sino de aplicar un programa que resuelva los problemas estructurales que tiene Galicia y que debemos abordar cuanto antes. Sería muy imporante para el futuro de la comunidad haber ido de la mano con el PP. ¡Una lástima!

Demostramos a nivel nacional que somos la política útil y el centro moderado y ese ejemplo debe replicarse en Galicia

¿Comparte el cambio de rumbo que imprimió Arrimadas al partido?

No puedo estar más orgullosa de pertenecer a una fuerza como Cs, que tiene la única presidenta de un partido en España y que fue elegida por las bases con una amplia mayoría. Dicho esto, creo que en Ciudadanos lo que hacemos no es nuevo o viejo rumbo sino que representamos ese centro moderado y esa política útil que estamos demostrando que somos capaces de practicar, incluso en un escenario tan complicado como el estado de alarma, donde hace falta acercamiento, cohesión y diálogo entre los partidos más allá de sus siglas. Ese ejemplo a nivel nacional tiene que replicarse en Galicia.

Pero si la noche del 12-J la Xunta depende del voto de Cs, ¿apoyarían al PPdeG o al PSdeG?

Es muy fácil. Nosotros intentamos tejer una alianza transversal y constitucionalista para que en Galicia no gobierne el nacionalismo. Es muy evidente que no compartimos el acercamiento del socialismo gallego al nacionalismo, pero también es cierto que somos un partido que no mira el quién sino el qué: poder hacer política que ayude a mejorar la calidad de vida de los gallegos. No pensamos en quién será presidente de la Xunta sino en las reformas estructurales y vitales necesarias para salir adelante. Lo que toca ahora es ser útiles a los gallegos resolviendo sus problemas.

¿Cómo será la campaña de Cs?

Distinta. Yo sigo apelando a ser más prudentes que nunca y eso incluye una campaña electoral, en la que habrá que respetar muchísimo los protocolos. Será una campaña bonita, de ilusión y de conseguir los objetivos porque Galicia tiene mucho que ganar con este proyecto de Cs.

¿Y sobre qué ejes pivotará?

Pues sobre esas demandas estructurales a las que me refería: modernizar las infraestructuras, solucionar de una vez por todas el problema de la despoblación en Galicia con ayudas que vayan más allá de un cheque bebé, combatir el abandono del rural apoyando a quien quiera invertir en él, ayudar a los autónomos y emprendedores con bajadas de impuestos, solucionar la brecha digital para conectar nuestras ciudades con el campo y, en definitiva, conectar Galicia con el futuro.

¿Estará Arrimadas en campaña?

Efectivamente. Ya estuvo para el 5-A en Ourense y ahora estará un día, algo que tenemos que agradecer porque no hay que olvidar que está de baja por maternidad, que interrumpirá de forma puntual para ir a Euskadi y Galicia.

Ciudadanos está sufriendo un goteo de bajas en Galicia. ¿Por qué?

Todo proyecto político es vivo y se nutre constantemente de talento, de gente que quiere trabajar. En Cs tenemos las puertas abiertas para que entre todo el talento posible, pero del mismo modo también lo están para que salga aquel que no se sienta cómodo o no pueda estar dentro por otras razones. Es algo natural. Pero en Cs estamos encantamos porque somos un partido de personas con vidas normales que nunca vivimos de la política.

¿Mantiene contacto con Rivera?

​De forma puntual sí, porque nos une una relación de amistad de hace muchos años. Albert es un referente y dio lecciones a muchos en este país, renunciando a su acta tras un mal resultado.