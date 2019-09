Batería de medidas de Feijóo para facer de Galicia "un referente de conciliación"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, iniciou a súa intervención no Debate de Estado da Autonomía que acolle o Parlamento de Galicia fixando as próximas eleccións autonómicas dentro de "doce meses".



Tras reivindicar a importancia da cita de política xeral que se celebra cada ano na Cámara galega, o máximo mandatario autonómico asegurou que un debate similar, aínda que de investidura, volverá convocar a todos os galegos "dentro de doce meses".

"A Tarxeta Benvida ampliará a súa contía para o terceiro fillo ata os 3 anos e, no rural, incrementarase un 25% para as familias dos concellos de menos de 5.000 habitantes".

No arranque, ademais, o presidente da Xunta asegurou non conformarse co xa conseguido nos seu dez anos de goberno para lograr unha "Galicia mellor" e deixou claro que o seu compromiso coa Comunidade galega "está máis vixente que nunca".

Todo iso nunha intervención na que, tras facer un breve repaso polos indicadores económicos, analizou a situación política no Estado para asegurar que empeza a haber "fartura" entre a cidadanía con catro eleccións en catro anos.

Enfronte a esta "inestabilidade", Feijóo asegurou que a Xunta seguirá traballando "por esta Galicia estable", cunha política que se dedica aos cidadáns e non aos intereses dos partidos.

CONCILIACIÓN. Deixando á marxe a análise do contexto político, as principais medidas avanzadas polo presidente durante o debate teñen como obxectivo "facer de Galicia un referente da conciliación".



Nesta liña cabe salientar o compromiso coas familias "que terán educación infantil de 0 a 3 anos totalmente gratuíta a partir do segundo fillo desde o primeiro trimestre de 2020.

Así mesmo, o xefe do Executivo autonómico avanzou que solicitará formalmente ao Goberno central unha proposta de colaboración e cofinanciación para que as gardarías "sexan 100% gratis" para todas as familias desde o primeiro fillo.





Outro dos anuncios de Núñez Feijóo foi a ampliación da Tarxeta Benvida. "Ampliarase a contía para o terceiro fillo ata os 3 anos", anunciou. Ademais, adiantou tamén que se "incrementará un 25% para as familias dos concellos con menos de 5.000 habitantes".



Seguindo co eido educativo, o presidente avanzou un plan contra o acoso escolar e anunciou o compromiso de que "a educación pública garantirá que o 100% dos mozos abandonen as escolas dominando unha terceira lingua.

ACOSO ESCOLAR. "Debemos asumir que o bullying non é unha cousa de nenos, senón un problema no que hai vítimas ás que hai que protexer", declarou Núñez Feijóo.



"É importante ensinar aos nenos todas as vantaxes da tecnoloxía, pero tamén a protexerse delas", afirmou o presidente galego, que salientou a importancia de que o futuro plan teña en conta "os novos riscos" derivados do uso de Internet.