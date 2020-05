As bases de En Marea votan a favor de presentarse ás eleccións

Os inscritos participantes nas asembleas telemáticas celebradas este sábado apoiaron que En Marea se presente ás eleccións galegas do próximo 12 de xullo a través dunha coalición, que estea aberta tanto ás mareas locais como a outras formacións políticas.

Así o anunciaron os coportavoces Pancho Casal e María Castro nunha comparecencia telemática tras analizar os resultados das votacións, nun proceso telemático que contou con máis de 200 participantes.

Esta decisión adoptouse a pesar de que a formación optara por non concorrer aos comicios previstos o pasado 5 de abril, que quedaron suspendidos debido á incidencia da crise sanitaria provocada pola Covid-19.

Para Casal, a realidade está "moi clara", e os militantes piden que se traballe por "ese acordo" para tentar aglutinar a "todas as forzas" posibles nunha coalición que desbanque ao PP do Goberno da Xunta.

O 62 por cento dos participantes votou a favor de presentarse aos comicios (o 21% en contra), e o 73 por cento apoiou por acudir ao proceso a través dunha coalición, mentres que o 12 por cento optou pola concorrencia en solitario.

A maioría mostrouse aberto a incluír a todas as mareas municipais que o desexen e a outros partidos que coincidan coa formulación programáticos da formación, o 83 por cento e o 70 por cento, respectivamente.

En Marea considera que o escenario é distinto agora que hai uns meses, tanto desde o punto de vista político, como social e económico, e que existe unha alternativa clara ao PP.

Deste xeito, a formación ábrese "a todas aquelas agrupacións electorais a nivel municipal" que compartan os seus obxectivos, e a necesidade de afrontar as emerxencias climática, social e feminista do territorio.

"A mellor maneira de saír desta crise é saír todos xuntos", insistiu Casal, e a fórmula ten que partir desde unha "visión de proximidade e de proximidade", escoitando a todas as agrupacións municipais que queiran incorporarse e aos partidos que consideren que a "mellor maneira de gañar ao PP" é a través dunha fórmula "transversal" e que parta duns "mínimos" de coincidencia mutua.

NON ESTARÁ "PECHADA A NINGUÉN". Esta coalición non estará "pechada a ninguén", sempre que se respecten estas formulacións que se concretarán nun decálogo de 13 ou 14 puntos pensados para afrontar "as urxencias de Galicia" e que requiren do "acordo" entre as forzas políticas para lograr "unha alternativa con verdadeira e real capacidade".

"As canles están abertos", sinalou Casal, apelando a lograr "unha gran plataforma de mareas e partidos", aínda sendo conscientes da urxencia dos prazos para presentar as fórmulas de coalición (que terminan o xoves).

En todo caso, garantiu que En Marea afronta o proceso como "non máis" e "sen ningún interese de protagonismos", asegurando que as siglas non serán un "problema" nin tampouco "a orde" das marcas ou as candidaturas.

De momento non arrincaron os contactos co PSdeG, Galicia En Común ou o BNG, aínda que Casal insistiu en que desde En Marean estarían "encantados" de que "outros visen que esas propostas de emerxencia" que expoñen son "o camiño para desenvolver o futuro que Galicia necesita".