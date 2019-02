Un barco chino se hunde en la costa argentina al chocar con uno gallego

Un pesquero de bandera china colisionó este viernes con otro con base en Vigo y se hundió a nueve millas náuticas de la zona marítima argentina. Los 30 tripulantes de la embarcación asiática fueron rescatados por otros barcos, mientras que el gallego Pesca Vaqueiro no sufrió daños y siguió navegando, según informaron fuentes del Control Marítimo de Argentina.

"Entendemos que, por comunicaciones que tuvieron terceros buques, las averías que habría sufrido el pesquero español no fueron significativas y pudo continuar con la navegación, no tuvimos contacto con ese buque a pesar de que estuvimos intentando una comunicación radioeléctrica no pudimos dar con el barco", afirmó Sergio Cernadas, del Centro de Control Marítimo de Argentina.

Por el momento se desconocen las causas de la colisión y la Prefectura Naval ha enviado una embarcación y un avión para rastrear la zona. "Las causas no las sabemos, están en etapa de análisis pero se pudo determinar que el buque pesquero chino se habría hundido en ese lugar. Actualmente Prefectura Naval argentina está enviando un medio de superficie y un avión que ya está sobrevolando la zona", informó Cernadas.

La tripulación del buque chino fue rescatada por otra embarcación de la misma bandera que se encontraba por la zona por lo que por el momento no hay ningún desaparecido, aunque las informaciones con las que cuentan los servicios marítimos se basan en comunicaciones con otros buques y tras avanzar en las labores de supervisión ofrecerán información oficial.

En la madrugada, los servicios de Control Marítimo fueron alertados por una alarma satelital sobre la colisión entre dos barcos, el Zhongyuanyu 11 de bandera china, especializado en la pesca de calamar, y el pesquero de arrastre español Pesca Vaqueiro. El accidente tuvo lugar a nueve millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva de Argentina, aproximadamente a la altura de Comodoro Rivadavia, en la provincia sureña de Chubut.