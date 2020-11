O Banco Sabadell, con 461 traballadores en Galicia, propón 126 saídas na zona noroeste

Banco Sabadell, que conta con 461 traballadores en Galicia (223 na Coruña, 138 en Pontevedra, 61 en Lugo e 39 en Ourense), propón un total de 126 saídas na zona noroeste: 72 de función administrativa, 37 da rede comercial e 17 dos servizos centrais.

A entidade propuxo este xoves aos sindicatos prexubilacións a partir dos 57 anos. Segundo os datos de CC OO, facilitados a Europa Press, na comunidade galega hai 60 profesionais que superan esa idade, e 90 con máis de 55 anos.

Mentres, as oficinas do banco en Galicia son 105, distribuídas por provincias da seguinte maneira: 52 na Coruña, 25 en Pontevedra, 16 en Lugo e 12 en Ourense.

A dirección de Sabadell presentou este xoves aos sindicatos a súa proposta de inicio para abordar o proceso de axuste sobre un máximo de 1.800 empregados e que contempla prexubilacións a partir dos 57 anos e baixas incentivadas con indemnización de 35 días por ano traballado.

PRIORIDADE PREXUBILACIÓNS

A entidade comprometeuse a prioridade as saídas mediante prexubilacións, a través das que ofrece o 70% do salario anual asignado e a firma dun convenio especial, cun máximo de 250.000 euros.

Para os empregados con idades comprendidas entre os 63 e 64 anos, a entidade propón un 20% do salario anual asignado, mentres que para os maiores de 65 anos ofrece o 10% do mesmo.

As saídas que non se completen con prexubilacións serán complementadas con baixas incentivadas, para as cales pon encima da mesa unha oferta de 35 días por ano traballado cun máximo dunha anualidade.

Segundo a distribución territorial exposta, Cataluña será a área máis afectada, con máis de 700 baixas, sobre todo do persoal administrativo; seguida da zona este de o país, cunhas 675 saídas e do centro do territorio español, con algo máis de 170 afectacións.

Ademais, Banco Sabadell trasladaría a súa intención de querer alcanzar un acordo canto antes e non máis tarde do 17 de novembro, co fin de poder iniciar o proceso de saídas no primeiro trimestre de 2021.

CC OO considera que estas condicións de saída deben reformularse á alza e propón ampliar a marxe de idade para acceder ao plan de prexubilación. Tamén ve necesario que se aumente o tipo máximo a cobrar e que se concrete o convenio especial.

Igualmente, pide que se concrete que pasará coas condicións financeiras das contas correntes e cartóns, os préstamos persoais ou as hipotecas, daqueles empregados que se desvinculen a través do plan e que até agora gozaban de vantaxes.

Durante os próximos días, o sindicato estudará con maior profundade o marco proposto e elaborará unha contraoferta para presentala na reunión que terá lugar o martes 10 de novembro.