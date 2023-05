La Fiscalía pide multa y retirada de carné para Baltar

El presidente de la Diputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Manuel Baltar, ha confirmado que Fiscalía pide a raíz de su exceso de velocidad, que le retiren el carné y que abone una sanción económica, una pena con la que está disconforme al entender que está sustentada en argumentos jurídicos "perfectamente recurribles". De hecho, confía en parar el proceso sin llegar al juicio.

Por ello, en declaraciones a los medios en O Pereiro de Aguiar, ha transmitido "absoluta tranquilidad" y se ha mostrado convencido de que, tras sus "disculpas públicas", y haber pagado la multa administrativa, haber sido cazado a 215 kilómetros por hora un domingo en un vehículo oficial de la Diputación "no" tendrá coste electoral en la cita con las urnas del próximo 28 de mayo.

Comparecencia telemática

Baltar ha comparecido finalmente este jueves de manera telemática ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) por un delito contra la seguridad vial al circular a 215 kilómetros por hora en una autovía y ha rechazado las acusaciones y llegar a un acuerdo por lo que será juzgado el próximo 31 de mayo, después de las elecciones municipales gallegas.



A pesar de que el juzgado había decidido a primera hora de este jueves suspender el juicio por segunda vez debido a que el procurador del responsable de la Corporación provincial ourensana había solicitado la suspensión y manifestado su voluntad de no comparecer en la vista oral, finalmente han comparecido de forma telemática tanto él como su abogado.



El presidente de la Diputación de Ourense no se ha conformado con el escrito de acusación ni con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y por tanto no se ha podido dictar sentencia de conformidad.

De este modo, el Juzgado de Puebla de Sanabria enviará ahora el procedimiento al Juzgado de lo Penal de Zamora para su enjuiciamiento el próximo 31 de mayo a las 10:00 horas.

En su comparecencia judicial del mediodía de este jueves, Baltar ha respondido a las preguntas efectuadas por la jueza de Puebla de Sanabria y por las de su abogado, pero no se ha mostrado conforme con el escrito de acusación ni con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, por lo que no se ha podido dictar sentencia de conformidad.

La defensa de Manuel Baltar alega que la sanción administrativa que se le impuso por importe de 600 euros –en realidad abonó 300 euros por pronto pago– fue firme con anterioridad a la incoación del

procedimiento judicial. Así, los abogados del político argumentan que "no cabe la imposición de una dualidad de sanciones".

Asimismo, el abogado de Baltar aduce la "inadecuación del procedimiento incoado", porque entiende que "no cumple los requisitos para seguir las actuaciones por los trámites de las diligencias urgentes, al haberse procedido su citación mediante cédula judicial y no por la Guardia Civil, todo ello con posterioridad a la finalización del procedimiento administrativo".

Basándose en ambos argumentos, la defensa del presidente de la Diputación de Ourense recurrirá ante la Audiencia Provincial de Zamora con el objetivo de "dejar sin efecto" la celebración del juicio el próximo 31 de mayo.

Dicho juicio determinaría si el presidente de la Diputación de Ourense cometió un delito contra la seguridad vial al ser pillado el pasado 23 de abril con su vehículo oficial en un control de velocidad a 215 kilómetros hora en el kilómetro 67 de la A-52, en la comarca de Sanabria, en el que la velocidad máxima permitida es la genérica de esa vía, 120 kilómetros hora.

Al superar en más de 80 kilómetros hora la velocidad máxima, una vez establecido el margen de error del cinemómetro del 5%, el exceso de velocidad fue considerado delito contra la seguridad vial y las diligencias remitidas al juzgado.

En el momento en el que pararon el vehículo oficial conducido por el propio Baltar para identificar a su conductor, los agentes que realizaban el control de velocidad no disponían de la certificación del margen de error del medidor de velocidad, por lo que inicialmente le pusieron por el exceso de velocidad una multa de 600 euros, que con el pronto pago quedaron en 300, y seis puntos de detracción del carné de conducir.

Alfonso Rueda evita hacer declaraciones

El propio presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, confirmó durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta que Baltar estaba compareciendo ante el juez y que esperará para hacer valoraciones sobre el asunto. "É un procedemento derivado dunha infracción. O afectado terá que cumprir coas súas obrigas e exercer os seus dereitos", declaró el jeje del Ejecutivo gallego.